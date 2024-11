Esslinger Weihnachtsmarkt: Gema-Ärger trübt die stimmungsvolle Freude

1 Die gewohnte Kulturbühne am Marktplatz wird es diesmal nicht geben. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Für Chöre, Schulen und Musikvereine war es bislang Ehrensache, den Esslinger Weihnachtsmarkt mit ihren Darbietungen auf einer kleinen Bühne am Marktplatz zu bereichern. Wegen allzu hoher Gema-Gebühren wird es diese Bühne diesmal nicht geben.











Bald beginnt sie wieder, die große Zeit der Weihnachtsmärkte. Stimmungsvolle Lichter, Tannengrün und leckere Düfte vermitteln festliches Flair, und vielen wird es warm ums Herz, wenn weihnachtliche Melodien erklingen. Darauf muss das Publikum in diesem Jahr jedoch vielerorts verzichten: Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema), die die Urheberrechte von Komponistinnen und Komponisten vertritt, macht Weihnachtsmarkt-Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Weil die Gema Gebühren verlangt, „die eine Umsetzung in der gewohnten Form unmöglich machen“, wird die Stadt Esslingen in diesem Jahr keine Bühne am Marktplatz aufbauen. Andere Kommunen haben ebenfalls abgewunken.