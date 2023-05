13 Immer auf der Hut: Martin Bühler. Foto:

Seit 1892 sorgt das Geschäft an der Inneren Brücke dafür, dass die Esslinger gut behütet sind. Doch im März werden die Ladentüren für immer geschlossen. Inhaber Martin Bühler hängt den Hut an den Nagel. Das sind die Gründe.









Die Queen trug ihn zu jedem öffentlichen Anlass, Udo Lindenberg setzt ihn bei seinen Konzerten auf, und für den Künstler Joseph Beuys war er schlicht sein Markenzeichen: der Hut. Doch zugleich geriet die stilvolle Kopfbedeckung in eine Krise, als John F. Kennedy 1961 der 35. Präsident der Vereinigten Staaten wurde. „Mit Kennedy hat das hutlose Dasein eingesetzt“, sagt Martin Bühler. Zuvor hätten Politiker grundsätzlich Hut getragen, das sei so selbstverständlich gewesen wie Schuhe. Bühler muss es wissen. Der 70-Jährige führt in vierter Generation das Hutgeschäft Carl Bühler an der Inneren Brücke in Esslingen. 1892 von seinem Urgroßvater gegründet, wird er es nun zum 31. März schließen. Damit verliert die Stadt Esslingen ein weiteres Traditionsgeschäft.