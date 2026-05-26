Majestätisch sieht es aus. Keine Frage. Doch wie kommt ein Schiff auf das Dach in der Adlerstraße 6 in Esslingen?
Tätowierte Matrosen mit lässigen Zigarettenkippen in den Mundwinkeln. Fesche Offiziere in flotten Uniformen mit gewichtigem Gang. Menschen aus aller Herren Länder, die Waren, Fässer oder Säcke auf ihren Schultern schleppen. Und das alles in Esslingen. Eine romantische Vorstellung mit einem Hauch von Klischee. Doch nicht ganz unbegründet: Das große Schiff auf dem Dach des Gebäudes der Alten Feuerwache in der Adlerstraße 6 gegenüber der Hochschule am Campus Stadtmitte legt eine Nähe zur Seefahrt nahe. Doch es ist alles ganz anders.