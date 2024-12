1 Darts-WM in London: Kai Gotthardt aus Esslingen ist eine Runde weiter. Foto: dpa/Steven Paston

Bei der Darts-WM in London hat Kai Gotthardt aus Esslingen sich überraschend das Ticket für die nächste Runde gesichert. Vor allem eine Szene sorgt für Erstaunen.











Link kopiert



Trotz eines kaputten Pfeils ist Kai Gotthardt in die zweite Runde der Darts-WM gestürmt. Beim überraschenden 3:1-Sieg in London gegen den favorisierten Alan Soutar aus Schottland brach dem gebürtigen Esslinger in der Anfangsphase des Spiels das sogenannte Barrel durch, also das Mittelstück des Dartpfeils.