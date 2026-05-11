Esslingens Global Player: Festo plant Jobabbau - die große Geschichte des Unternehmens

Das Unternehmen Festo mit Hauptsitz in Esslingen hat den Abbau von 1300 Stellen angekündigt. Ein Blick auf die Geschichte des Global Players, der vielen Menschen im Landkreis ein Begriff ist, obwohl die Produkte ihnen nicht im Alltag begegnen.
1300 Stellen will das Esslinger Unternehmen Festo in Deutschland abbauen. Am vergangenen Freitag wurde die Belegschaft des Maschinenbauers darüber informiert. Ein Schock für viele, präsentierte sich das Unternehmen in der Vergangenheit doch als Familienunternehmen mit Innovationen am Zahn der Zeit. Ein Blick in Festos öffentlichkeitswirksame Historie.