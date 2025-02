Rettungshubschrauber-Einsatz in Esslingen Rollerfahrer nach Sturz in Klinik verstorben

Ein Rollerfahrer stürzte am Sonntag in Esslingen und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo er am Montag verstarb.