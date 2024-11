Esslingen: Tote, Großeinsatz, Feuer – alle Entwicklungen live

Zwei Tote nach lautem Knall in Esslingen

9 Die Polizei rückt mit schwerem Gerät an. Foto: SDMG// Kohls

In Esslingen ist am Donnerstagmorgen ein lautes Knallgeräusch zu hören. Derzeit läuft ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.











Link kopiert



In der Esslinger Altstadt hat es am Donnerstagmorgen einen lauten Knall gegeben. Dabei sind nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen zwei Personen gestorben. Eine weitere Person wurde demnach verletzt gefunden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem sei eine Person von einem Balkon gerettet worden.

Wie die Polizei auf X mitteilte, ging um kurz nach 7 Uhr eine erste Meldung über einen Streit und ein darauffolgendes Knallgeräusch ein. Offenbar kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Straße Kronenhof. Der Bereich ist aktuell abgesperrt. Lesen Sie auch Das Haus und die Nachbargebäude wurden laut Polizei inzwischen evakuiert. Die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen. Laut Polizei bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Wir halten Sie hier über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.