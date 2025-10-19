Essens-Projekt in Stuttgart: Für Porsche eine Herzensangelegenheit

Das Unternehmen Porsche unterstützt vom ersten Tag an das Projekt „Supp_optimal – Essen für Alle“ der Bürgerstiftung Stuttgart und feiert dessen fünfjähriges Bestehen.
So nobel geht es nicht immer zu, wenn die Bürgerstiftung Stuttgart Menschen in prekären Lebenssituationen mit einem warmen Mittagessen aus geretteten Lebensmitteln versorgt. Aber , alles ein bisschen anders: Die Gäste konnten sich nicht nur an langen Tischen niederlassen, um ihre Gemüsesuppe oder die liebevoll belegten Vesperbrote in Ruhe zu genießen, sie wurden auch zuvorkommend bedient. Ganz wie in der erstklassigen Gastronomie.