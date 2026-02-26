Eskalation beim TSV Münchingen: Trainer Sahin muss gehen – die Mannschaft des Tabellenführers tritt zurück

Im Zuge des Rauswurfs von Coach Sahin Üste durch die Fußball-Abteilungsleitung ist ein Großteil der Mannschaft zurückgetreten. Das Spiel am Sonntag soll aber stattfinden.
„Wir bewegen was im Strohgäu“. So steht es auf der Homepage des TSV Münchingen. Intern bewegt sich besonders viel beim Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga. Martin Haußer, der stellvertretende Leiter der TSV-Fußballabteilung, bestätigte die Entlassung von Erfolgstrainer Sahin Üste sowie den damit verbundenen Rücktritt von Gianluigi Rufrano, Coach der Zweitvertretung in der Kreisliga A2.