Große Freude bei Tyler Stanaland: Der Ex-Mann von Schauspielerin Brittany Snow wird erstmals Vater. Gemeinsam mit Ehefrau Hannah verkündete er die Baby-News nur wenige Monate nach der Hochzeit.

Tyler (36) und Hannah Stanaland erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündete das Paar in einem Instagram-Clip, der zunächst nur ihre Schuhe zeigt. Wenig später fällt ein kleines Paar von oben ins Bild. Das Video ist anfangs in Schwarz-Weiß gehalten, bevor sich auflöst: Die Schuhe sind pink - das Paar bekommt also eine Tochter. Der Ex-Mann der Schauspielerin Brittany Snow (40) schrieb dazu: "Die Hälfte von dir und die Hälfte von mir." Er verriet auch den Termin: "Baby Stanaland kommt im Oktober 2026."

In einem weiteren Clip zeigt sich das Paar am Strand. Tyler Stanaland streichelt dabei den Babybauch seiner Frau und küsst ihn liebevoll, im Hintergrund ist ihr Hund zu sehen. Außerdem präsentiert der Immobilienmakler stolz die Aufschrift seines Hoodies: "Support your local girl dad" (auf Deutsch: "Unterstützt euren lokalen Mädchenpapa"). Auch Ultraschallbilder des Babys teilen die beiden in dem gemeinsamen Beitrag.

Hochzeit kurz nach der Verlobung

Tyler und Hannah Stanaland verlobten sich im vergangenen Oktober, nur einen Monat später heirateten sie in Laguna Beach, Kalifornien. Erste Fotos der Hochzeit veröffentlichten sie Anfang Dezember auf Instagram. "Für immer und ewig", schrieb der "Selling the OC"-Star und ergänzte das Datum, den 22. November 2025.

Für Tyler Stanaland war es die zweite Hochzeit. 2020 trat er mit Brittany Snow vor den Traualtar, die er zwei Jahre zuvor kennengelernt hatte. 2022 war dann alles aus: Im September gaben sie via Instagram ihre Trennung bekannt. Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden, betonten die beiden. Für ihren gemeinsamen Hund Charlie wollen sie weiterhin zusammen da sein, hieß es weiter. Die Ehe wurde im Juli 2023 geschieden.

Snow soll ebenfalls erneut die Liebe gefunden haben. Wie "US Weekly" im November unter Berufung auf eine Quelle berichtete, ist die Schauspielerin angeblich mit dem Kreativdirektor Hunter Moreno verlobt. Eine Bestätigung steht noch aus.