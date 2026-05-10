Große Freude bei Tyler Stanaland: Der Ex-Mann von Schauspielerin Brittany Snow wird erstmals Vater. Gemeinsam mit Ehefrau Hannah verkündete er die Baby-News nur wenige Monate nach der Hochzeit.
Tyler (36) und Hannah Stanaland erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündete das Paar in einem Instagram-Clip, der zunächst nur ihre Schuhe zeigt. Wenig später fällt ein kleines Paar von oben ins Bild. Das Video ist anfangs in Schwarz-Weiß gehalten, bevor sich auflöst: Die Schuhe sind pink - das Paar bekommt also eine Tochter. Der Ex-Mann der Schauspielerin Brittany Snow (40) schrieb dazu: "Die Hälfte von dir und die Hälfte von mir." Er verriet auch den Termin: "Baby Stanaland kommt im Oktober 2026."