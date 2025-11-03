Es ist risikofrei und notwendig: The Social Network-Star Jesse Eisenberg spendet Niere an Fremden

Im Dezember spendet Jesse Eisenberg einer nicht verwandten Person eine Niere. Das gab der Schauspieler in der "Today Show" bekannt. Eisenberg beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Organspende und spendet auch regelmäßig Blut.

Jesse Eisenberg (42) wird bald eine Niere spenden - an eine fremde Person. Diese Entscheidung gab der Schauspieler letzte Woche in der NBC-Sendung "Today Show" bekannt. "Ich werde in sechs Wochen tatsächlich meine Niere spenden", sagte er. "Das werde ich wirklich machen."

Auf die Frage, warum er sich zu dieser wohltätigen Tat entschlossen habe, antwortete er: "Ich weiß nicht, warum. Ich bin vom Blutspende-Virus infiziert worden. Mitte Dezember werde ich eine altruistische Spende machen. Ich freue mich schon sehr darauf."

Eine altruistische Spende liegt vor, wenn eine Person uneigennützig eine Niere an eine ihr unbekannte Person mit fortgeschrittener Nierenerkrankung spendet.

Eisenberg spendet regelmäßig Blut

Der oscarnominierte Schauspieler bezeichnete die Spende als "risikofrei" und "dringend notwendig". Eisenberg, der regelmäßig Blut spendet, setzt sich seit Jahren mit dem Thema Organspende auseinander.

Gegenüber "Today" hat Eisenberg erzählt, dass er diese Idee vor etwa zehn Jahren hatte und sich anschließend an eine Organisation wandte, jedoch nie eine Antwort erhielt. Über einen befreundeten Arzt hat er schließlich Kontakt zu einem passenden Krankenhaus hergestellt.

"Ich war im Krankenhaus und wurde einer Reihe von Tests unterzogen. Der Eingriff ist für Mitte Dezember vorgesehen", fügte der Schauspieler hinzu.

Neuer Film kommt bald in die Kinos

Der Schauspieler wurde für die Dramedy "A Real Pain" (2024) bei den diesjährigen Oscars für das beste Originaldrehbuch nominiert. Als nächstes ist er in "Die Unfassbaren 3 - Now You See Me" zu sehen, der am 13. November in den deutschen Kinos anläuft.