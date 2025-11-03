Es ist risikofrei und notwendig: The Social Network-Star Jesse Eisenberg spendet Niere an Fremden

Im Dezember spendet Jesse Eisenberg einer nicht verwandten Person eine Niere. Das gab der Schauspieler in der "Today Show" bekannt. Eisenberg beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Organspende und spendet auch regelmäßig Blut.
Jesse Eisenberg (42) wird bald eine Niere spenden - an eine fremde Person. Diese Entscheidung gab der Schauspieler letzte Woche in der NBC-Sendung "Today Show" bekannt. "Ich werde in sechs Wochen tatsächlich meine Niere spenden", sagte er. "Das werde ich wirklich machen."