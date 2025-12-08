Agent Collins hat den sicheren Bunker verlassen und sucht seine Frau. Der erste Trailer zur zweiten Staffel des Überraschungserfolgs "Paradise" mit Sterling K. Brown ist da. Disney+ gab außerdem den Starttermin der neuen Folgen bekannt.
Gute Nachrichten von der Comic Con Experience Brazil für Fans von "Paradise": Die zweite Staffel der Thrillerserie startet schon in gut zwei Monaten bei Disney+. Der Streamingdienst verkündete in São Paulo, dass es am 23. Februar 2026 losgeht. Zum Auftakt erscheinen die ersten drei Folgen, die restlichen Episoden folgen anschließend im Wochenrhythmus. Zudem präsentierte Disney+ auf der Messe einen ersten Trailer zur neuen Staffel der gefeierten Serie mit "This Is Us"-Star Sterling K. Brown (49).