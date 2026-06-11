In den letzten Jahren waren Neufassungen von Serienklassikern sehr beliebt. Ein Comeback von "Hör mal, wer da hämmert" dürfte es trotz Interesse aber wohl nicht so schnell geben.
Tim Allen (72) berichtet, dass es Interesse an einer Neuauflage der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" gibt. Der Schauspieler und Komiker deutet in einem aktuellen Interview allerdings an, dass ein Comeback derzeit wohl eher nicht möglich ist. Allen, der als Familienvater und "Heimwerkerkönig" Tim Taylor mit der 90er-Jahre-Serie "Hör mal, wer da hämmert" international bekannt wurde, lässt durchblicken, dass dies an seinen damaligen Serien-Söhnen liegen könnte.