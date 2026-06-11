In den letzten Jahren waren Neufassungen von Serienklassikern sehr beliebt. Ein Comeback von "Hör mal, wer da hämmert" dürfte es trotz Interesse aber wohl nicht so schnell geben.

Tim Allen (72) berichtet, dass es Interesse an einer Neuauflage der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" gibt. Der Schauspieler und Komiker deutet in einem aktuellen Interview allerdings an, dass ein Comeback derzeit wohl eher nicht möglich ist. Allen, der als Familienvater und "Heimwerkerkönig" Tim Taylor mit der 90er-Jahre-Serie "Hör mal, wer da hämmert" international bekannt wurde, lässt durchblicken, dass dies an seinen damaligen Serien-Söhnen liegen könnte.

Neben Allen spielten damals unter anderem Patricia Richardson (75) als Taylors Ehefrau Jill sowie Zachery Ty Bryan (44), Jonathan Taylor Thomas (44) und Taran Noah Smith (42) als die Söhne des Paares mit. Es gebe Gespräche darüber, "wie es weitergehen könnte, aber sie kommen nicht weiter", da es momentan einige persönliche Unstimmigkeiten bei den Jungs gebe, erzählt Allen im Gespräch mit dem Magazin "Us Weekly". "Sie haben ihre eigenen Probleme. Ich fand es schon immer cool, wenn es eine Geschichte über sie gäbe. Das ist im Moment, gelinde gesagt, eine kleine Herausforderung."

Einer sitzt im Gefängnis, zwei haben offenbar kein Interesse am Schauspiel

Zachery Ty Bryan geriet in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen wurde er laut eines Berichts des Magazins "People" im März 2026 zu 19 Monaten Gefängnis in Oregon verurteilt. Wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss im Jahr 2024 hatte er zuvor bereits eine 16-monatige Haftstrafe erhalten, die er in einem kalifornischen Gefängnis absitzt.

Jonathan Taylor Thomas und Taran Noah Smith planen unterdessen offenbar nicht, vor die Kamera zurückzukehren. Im Podcast "Back to the Best" hatte Richardson im Jahr 2024 erzählt, dass weder sie noch Taylor Thomas wegen einer möglichen Reunion gefragt worden seien. Auch habe sie daran kein Interesse. Taran Noah Smith habe seit "Hör mal, wer da hämmert" nicht mehr geschauspielert: "Er ist kein Schauspieler mehr. Und Jonathan interessiert sich nicht wirklich fürs Schauspielern. Er möchte Regie führen und Drehbücher schreiben. Und Wilson haben wir nicht mehr." Richardson meinte damit den im Jahr 2003 verstorbenen Schauspieler Earl Hindman, der einst den Nachbarn der Serien-Familie spielte.