Bevor Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos am Montag als Ehrenvorsitzende der Met Gala in Erscheinung treten, bittet das Paar zu einer streng privaten Vorfeier. Der Termin steht, der Veranstaltungsort bleibt vorerst ein Geheimnis - und Kritik am gesamten Gala-Auftritt wird lauter.

Kurz vor ihrem großen Auftritt auf der Treppe des Metropolitan Museum of Art werden Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez Bezos (56) eine glamouröse Party schmeißen. Am Samstagabend lädt das Paar zu einer privaten Vorfeier in New York - eine Veranstaltung, die vor dem eigentlichen Met-Gala-Spektakel am Montag stattfindet, bei dem die beiden als Ehrenvorsitzende und Hauptsponsoren auftreten werden. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Einladung mit Geheimnis Die per E-Mail verschickten Einladungen tragen demnach die Betreffzeile "EINLADUNG: Jeff und Lauren Bezos laden dich ein". Im Inneren findet sich der Hinweis auf eine "Pre-Met-Party" am 2. Mai um 20 Uhr. Die Adresse wird den Gästen erst nach Bestätigung mitgeteilt. Insider berichten dem Magazin, die Feier könnte in der New Yorker Stadtwohnung des Paares stattfinden. Eine Sprecherin der Bezos' wollte sich gegenüber "Variety" nicht dazu äußern.

Wer auf der Gästeliste steht, ist bislang nicht bekannt. Klar ist nur: Wer eingeladen wurde, gehört zu einem exklusiven Zirkel rund um den Amazon-Gründer und seine Frau, die ehemalige Fernsehjournalistin.

Proteste rund um die Gala

Die diesjährige Met Gala steht unter dem Motto "Fashion Is Art" - und unter politischem Druck. Seit das Paar als Ehrenvorsitzende und führende finanzielle Unterstützer der "Costume Art"-Gala und der gleichnamigen Ausstellung benannt wurde, regt sich Widerstand. Anfang des Monats tauchte in New York eine Plakatkampagne auf, die zum Boykott der "Bezos Met Gala" aufrief. Hinter den Plakaten steht laut "Variety" eine Gruppe Bezos-kritischer Aktivisten.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Auf den Plakaten ist von "Arbeiterausbeutung" in den Lagerhäusern von Amazon die Rede. Außerdem wird auf die Berichterstattung verwiesen, wonach der Tech-Konzern das US-Heimatschutzministerium bei Abschiebewellen unterstütze.

Prominente Co-Vorsitzende

Neben den Bezos fungieren in diesem Jahr Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams und "Vogue"-Chefin Anna Wintour als Co-Vorsitzende der Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art. Damit zählt die Gala erneut zu den prominentesten Modeereignissen des Jahres - auch wenn die Debatte um die Hauptsponsoren den Glanz auf der berühmten Treppe diesmal überschatten könnten.