Bevor Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos am Montag als Ehrenvorsitzende der Met Gala in Erscheinung treten, bittet das Paar zu einer streng privaten Vorfeier. Der Termin steht, der Veranstaltungsort bleibt vorerst ein Geheimnis - und Kritik am gesamten Gala-Auftritt wird lauter.
Kurz vor ihrem großen Auftritt auf der Treppe des Metropolitan Museum of Art werden Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez Bezos (56) eine glamouröse Party schmeißen. Am Samstagabend lädt das Paar zu einer privaten Vorfeier in New York - eine Veranstaltung, die vor dem eigentlichen Met-Gala-Spektakel am Montag stattfindet, bei dem die beiden als Ehrenvorsitzende und Hauptsponsoren auftreten werden. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".