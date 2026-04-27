Trotz vernichtender Kritiken: "Michael" ist noch stärker gestartet als ohnehin angenommen. Das Biopic über Michael Jackson brach an seinem ersten Wochenende mehrere Rekorde seines Genres. Diese Musikfilme ließ "Michael" hinter sich.
"Michael" pulverisiert zum Start Rekorde für Musik-Biopics. Der Film über die frühen Jahre von Michael Jackson (1958-2009) spielte an seinem ersten Wochenende weltweit 217,4 Millionen US-Dollar ein. Damit landete "Michael" den erfolgreichsten globalen Start einer Musikerbiografie überhaupt. Den Rekord hatte "Bohemian Rhapsody" gehalten. Der Film über Queen und vor allem deren Sänger Freddie Mercury (1946-1991) war 2018 mit 122 Mio. US-Dollar gestartet.