Erstmals seit 2023 wieder dabei: Harry Styles feiert Red-Carpet-Comeback bei den Brit Awards

Harry Styles hat sich erstmals seit drei Jahren wieder auf einem roten Teppich gezeigt. Bei den Brit Awards in Manchester präsentierte sich der Sänger in einem auffälligen Chanel-Anzug. Seine Schuhwahl bewies erneut seinen Ruf als Mode-Ikone.
Drei Jahre lang mussten Fans warten, doch am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Harry Styles (32) ist zurück auf dem roten Teppich! Bei den Brit Awards in Manchester bewies der Popstar in einem schwarz-weiß gestreiften Anzug aus dem Hause Chanel einmal mehr seinen Status als Mode-Ikone.