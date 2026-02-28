Erstmals seit 2023 wieder dabei: Harry Styles feiert Red-Carpet-Comeback bei den Brit Awards

Harry Styles hat sich erstmals seit drei Jahren wieder auf einem roten Teppich gezeigt. Bei den Brit Awards in Manchester präsentierte sich der Sänger in einem auffälligen Chanel-Anzug. Seine Schuhwahl bewies erneut seinen Ruf als Mode-Ikone.

Drei Jahre lang mussten Fans warten, doch am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Harry Styles (32) ist zurück auf dem roten Teppich! Bei den Brit Awards in Manchester bewies der Popstar in einem schwarz-weiß gestreiften Anzug aus dem Hause Chanel einmal mehr seinen Status als Mode-Ikone.

Ein besonderes Detail: Seinen auffällig geschnittenen Anzug kombinierte Styles mit schwarzen Leder-Ballerinas mit kleinen Schleifen. Der Sänger ist bekannt dafür, die Grenze zwischen maskuliner und femininer Mode zu verwischen. Bereits bei den Grammys trug er pastellgrüne Ballerinas, in seinem jüngsten Musikvideo zudem sogenannte "Sneakerinas" - eine Mischung aus Sneakers und Ballerinas.

Erster Red-Carpet-Auftritt seit drei Jahren

Seinen letzten offiziellen Auftritt auf einem roten Teppich hatte Styles bei den Brit Awards 2023. Anschließend gönnte er sich eine längere Auszeit vom Blitzlichtgewitter. Zwar war der Sänger erst Anfang Februar bei den Grammys 2026 zu sehen, um den Preis für das "Album des Jahres" zu überreichen, doch dort mied er den Teppich und betrat die Arena ungesehen durch den Hintereingang. Sein Erscheinen in Manchester markiert daher das offizielle Ende seiner dreijährigen Red-Carpet-Pause.

Styles wurde zuvor als einer der Hauptacts des Abends bestätigt. Dabei dürfte er zum ersten Mal live im Fernsehen Material aus seinem mit Spannung erwarteten vierten Studioalbum "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", das am 6. März erscheinen wird. Die Fans kamen bereits in den Genuss der ersten Single-Auskopplung "Aperture", die den disco-lastigen Sound seiner neuen Ära einläutet.

Zudem beginnt Styles noch in diesem Jahr seine Welttournee "Together, Together" mit 67 Konzerten in sieben Städten weltweit, darunter 30 Shows in New York City. In Europa macht der Popstar für mehrere Konzerte in London und Amsterdam Halt.