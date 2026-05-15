Erstmals seit zehn Jahren hat der Sohn von Britney Spears und Kevin Federline wieder ein Event besucht. Gemeinsam mit seiner Freundin erschien Jayden James bei der Dior-Show.

Jayden James Federline, der 19-jährige Sohn von Britney Spears (44) und ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48), hat nach zehn Jahren wieder einen öffentlichen Auftritt absolviert. Er besuchte am Mittwochabend die Dior Cruise 2027 Show im Los Angeles County Museum of Art (LACMA), wie Bilder zeigen. Zuletzt war der Promi-Spross 2015 öffentlich auf einem roten Teppich aufgetreten.

Lässig-stylisch im Dior-Trubel Für die Veranstaltung wählte Federline ein lässiges Outfit: Er trug eine weite Blue-Jeans, dazu ein grün kariertes Hemd über einem weißen T-Shirt und obendrauf eine dunkelgrüne College-Jacke mit Lederkragen. Dazu kombinierte er schwarze Lederboots und eine dunkle Sonnenbrille.

Sein Event-Comeback feierte er aber nicht allein: Federline wurde von seiner Freundin Gabrielle begleitet, mit der er laut Medienberichten seit mehr als zwei Jahren zusammen ist. Sie trug für eine der meistbesuchten Modeveranstaltungen Hollywoods in diesem Frühjahr eine schwarze Anzughose und ein elegantes hellblaues Seidentop.

Dass Jayden überhaupt wieder in der Öffentlichkeit auftaucht, hat einen konkreten Hintergrund: Er zog zuletzt von Hawaii zurück nach Los Angeles, wo er seinen musikalischen Ambitionen nachgeht. Vater Kevin Federline hatte Hawaii 2023 mit seiner Frau Victoria Prince und den gemeinsamen Kindern als neuen Lebensmittelpunkt gewählt. Neben Jayden hat er auch Sohn Sean Preston (20) mit Britney Spears.

Wieder Turbulenzen um Mama Britney

Jayden Federlines Auftritt erfolgte in einer Zeit, in der seine Mutter wieder mal für Schlagzeilen sorgt. Am 4. März war der Popstar in Ventura wegen Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden, einen Monat später nahm Spears' Anwalt in ihrem Namen einen Vergleich an. Sie plädierte auf schuldig wegen rücksichtslosen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde zu zwölf Monaten auf Bewährung, einer Geldstrafe von 571 US-Dollar, der Teilnahme an einem dreimonatigen DUI-Programm sowie regelmäßigen psychologischen und psychiatrischen Terminen verurteilt.

Laut einer Quelle, die das US-Magazin "People" zitiert, sollen Jayden und Sean maßgeblich dazu beigetragen haben, dass ihre Mutter sich in eine Entzugsklinik begeben hatte: "Sie wollten einfach, dass sie gesund wird." Nachdem ihr schon früh das Sorgerecht entzogen wurde und Jahre der Entfremdung folgten, sollen sich die drei langsam wieder annähern: Spears hatte Ende März auf Instagram Videos geteilt, in denen sie mit Jayden lächelnd vor einem Spiegel posiert. Dazu schrieb sie: "Danke euch allen für eure Unterstützung... Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, ist ein wahrer Segen." Danach folgten Bilder mit beiden Söhnen bei einem gemeinsamen Bootsausflug.