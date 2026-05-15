Erstmals seit zehn Jahren hat der Sohn von Britney Spears und Kevin Federline wieder ein Event besucht. Gemeinsam mit seiner Freundin erschien Jayden James bei der Dior-Show.
Jayden James Federline, der 19-jährige Sohn von Britney Spears (44) und ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48), hat nach zehn Jahren wieder einen öffentlichen Auftritt absolviert. Er besuchte am Mittwochabend die Dior Cruise 2027 Show im Los Angeles County Museum of Art (LACMA), wie Bilder zeigen. Zuletzt war der Promi-Spross 2015 öffentlich auf einem roten Teppich aufgetreten.