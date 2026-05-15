Erstes Kind mit Ehemann Steven Krueger: Vampire Diaries-Star Candice King ist erneut Mutter geworden

"Wir sind so verliebt": Candice King ist zum dritten Mal Mutter geworden. Es ist das erste Kind der "Vampire Diaries"-Schauspielerin mit ihrem Ehemann Steven Krueger.
Candice Kings (39) Familie wächst: Die Schauspielerin, bekannt als Caroline Forbes aus "The Vampire Diaries", hat bereits am 3. Mai ihren Sohn Arlo Dominic Krueger zur Welt gebracht. Das teilte sie jetzt auf Instagram mit ihren Followern. "Willkommen auf der Welt, unser süßer Junge", schrieb sie zu einem Foto, auf dem der Neugeborenen die Finger seines Vaters Steven Krueger (36) umklammert. "Wir sind so verliebt."