Erstes Kind mit Ehemann Steven Krueger: Vampire Diaries-Star Candice King ist erneut Mutter geworden

"Wir sind so verliebt": Candice King ist zum dritten Mal Mutter geworden. Es ist das erste Kind der "Vampire Diaries"-Schauspielerin mit ihrem Ehemann Steven Krueger.

Candice Kings (39) Familie wächst: Die Schauspielerin, bekannt als Caroline Forbes aus "The Vampire Diaries", hat bereits am 3. Mai ihren Sohn Arlo Dominic Krueger zur Welt gebracht. Das teilte sie jetzt auf Instagram mit ihren Followern. "Willkommen auf der Welt, unser süßer Junge", schrieb sie zu einem Foto, auf dem der Neugeborenen die Finger seines Vaters Steven Krueger (36) umklammert. "Wir sind so verliebt."

Unter dem Foto gratulierten zahlreiche Promi-Kolleginnen und -kollegen zur Geburt, darunter die "Vampire Diaries"-Co-Stars Nina Dobrev, Sara Canning und Claire Holt. In ihrer Instagram-Story teilte King den Beitrag ebenfalls und ergänzte, sie habe die letzten Wochen in der "süßesten Neugeborenen-Bubble" gelebt.

Es ist das erste gemeinsame Kind von King und Krueger, den Fans ebenfalls aus dem "Vampire Diaries"-Universum kennen: Er spielte Josh im Spin-off "The Originals". Tatsächlich lernten sich die beiden genau dort kennen, bevor sie sich Jahre später auf Fan-Conventions wiederbegegneten und näherkamen. Im Dezember 2023 machten sie ihre Beziehung öffentlich, im Mai 2025 folgte die Verlobung. Im Februar 2026 heirateten sie in einer intimen Zeremonie in Nashville, wegen der Schwangerschaft verzichteten sie auf ihre eigentlich geplante große Hochzeitsfeier im Herbst.

Drittes Kind für die Schauspielerin

Für Candice King ist Arlo bereits das dritte Kind. Aus ihrer 2022 geschiedenen Ehe mit Joe King (45), Gitarrist der Band The Fray, hat sie zwei Töchter: Florence (10) und Josephine (5). Ihre erneute Schwangerschaft hatte sie im Dezember 2025 dem Magazin "People" bestätigt - auf dem Weg nach Aruba zum Babymoon.

"Wir haben die Neuigkeit schon eine Weile gewusst, und es war so eine freudige Erfahrung, unsere glückliche Nachricht mit Freunden und der Familie zu teilen", sagte King damals, und witzelte weiter: "Meine Töchter waren erleichtert zu verstehen, warum Mama plötzlich ständig rülpste und zu seltsamen Zeiten ungewöhnliche Mengen aß."