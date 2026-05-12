Erstes Kind mit Alyce Huckstepp: Jamie Foxx wird wieder Vater

US-Schauspieler und Komiker Jamie Foxx wird zum dritten Mal Vater. Seine Freundin Alyce Huckstepp ist schwanger. Für seine Partnerin ist es das erste Kind.
Jamie Foxx (58) wird zum dritten Mal Vater. Seine Freundin Alyce Huckstepp ist schwanger, wie das US-Klatschportal "TMZ" unter Berufung auf "mehrere Quellen" berichtete. Auch das "People"-Magazin bestätigte mittlerweile die Meldung. Huckstepp soll demnach bereits seit einigen Monaten schwanger sein. Weder der genaue Geburtstermin noch das Geschlecht des Kindes sind bislang jedoch bekannt. Für Huckstepp ist es das erste Kind.