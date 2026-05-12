Erstes Kind mit Alyce Huckstepp: Jamie Foxx wird wieder Vater

US-Schauspieler und Komiker Jamie Foxx wird zum dritten Mal Vater. Seine Freundin Alyce Huckstepp ist schwanger. Für seine Partnerin ist es das erste Kind.

Jamie Foxx (58) wird zum dritten Mal Vater. Seine Freundin Alyce Huckstepp ist schwanger, wie das US-Klatschportal "TMZ" unter Berufung auf "mehrere Quellen" berichtete. Auch das "People"-Magazin bestätigte mittlerweile die Meldung. Huckstepp soll demnach bereits seit einigen Monaten schwanger sein. Weder der genaue Geburtstermin noch das Geschlecht des Kindes sind bislang jedoch bekannt. Für Huckstepp ist es das erste Kind.

Foxx ist bereits Vater zweier Töchter: Corinne (32) entstammt seiner früheren Beziehung mit Connie Kline (50), Anelise (17) seiner Beziehung mit Kristin Grannis. In einem Interview mit "People" aus dem Jahr 2017 sagte er über seine Töchter: "Wir sind so stolz auf sie." Auf die Frage, was ihm an der Vaterschaft am meisten bedeute, antwortete er: "Zuzusehen, wie sie aufleuchten, wenn man den Raum betritt. Ihnen bei Problemen zu helfen, die man selbst schon durchgemacht hat."

Liebes-Comeback nach kurzer Trennung

Foxx und Huckstepp lernten sich wohl im August 2022 kennen, als sie die Weltpremiere seines Films "Day Shift" besuchte. Im Sommer 2023 wurden sie erstmals gemeinsam beim Nobu Hotel in Los Cabos gesehen; "People" bestätigte die Beziehung im August jenes Jahres nach einem gemeinsamen Abendessen in Malibu. Anfang 2025 sollen sie sich vorübergehend getrennt haben. Nur wenige Monate später wurden sie jedoch erneut zusammen gesichtet.

Corinne und Anelise standen ihrem Vater in den vergangenen Jahren besonders eng zur Seite. Im April 2023 informierte Corinne die Öffentlichkeit via Instagram über eine "medizinische Komplikation" ihres Vaters während der Dreharbeiten zu "Back in Action" in Atlanta. Mehr als ein Jahr später bestätigte Foxx selbst, dass er eine Hirnblutung erlitten hatte, die zu einem Schlaganfall geführt habe. Bei der BET-Verleihung im Juni 2025 dankte Foxx beiden Töchtern öffentlich und erklärte, sie hätten ihm das Leben gerettet.