Erstes Baby mit Verlobtem Steven Krueger: Vampire Diaries-Star Candice King ist schwanger

Babyglück für "Vampire Diaries"-Star Candice King: Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind - und das erste mit Verlobtem Steven Krueger. Das Paar hat bereits einen romantischen "Babymoon" auf Aruba genossen.

Candice King (38) schwebt erneut im Babyglück. Die Schauspielerin, die als Caroline Forbes in "The Vampire Diaries" berühmt wurde, erwartet ihr drittes Kind. Es ist das erste gemeinsame Baby mit ihrem Verlobten Steven Krueger (36), bekannt aus der Horrorserie "Yellowjackets". Gegenüber dem US-Magazin "People" verriet King, dass der Geburtstermin im Mai liegt - nah an ihrem eigenen Geburtstag. "Das wäre das beste Geschenk überhaupt", so die werdende Mutter.

Die freudige Nachricht habe das Paar bereits vor einiger Zeit erfahren, doch das Geheimnis für sich zu behalten, um dann Freunde und Familie zu überraschen. Besonders die Reaktion ihrer beiden Töchter Florence (9) und Josephine (5) aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Joe King (45), Frontmann der Band The Fray, habe sie berührt. "Ich glaube, meine Töchter waren erleichtert zu verstehen, warum Mama plötzlich ständig aufstoßen musste und zu seltsamen Zeiten ungewöhnliche Mengen gegessen hat", scherzte King.

Als die Familie zu einer nachträglichen Verlobungsfeier zusammenkam, verteilten King und Krueger Save-the-Date-Karten - allerdings nicht für ihre Hochzeit, sondern für die Ankunft von "Baby Krueger". Den Moment, in dem ihre Töchter von dem Geschwisterchen erfuhren, habe sie außerdem auf Video festgehalten. "Das ist ein Moment, den wir für immer in Ehren halten werden", so King gegenüber "People".

Gelüste nach Obst und Wasser

Die Schwangerschaft selbst verlaufe bisher "erstaunlich ruhig". Das erste Trimester habe sie mit einem Gefühl überstanden, als sei sie seekrank. Ihr einziges Gelüst: Obst. "Das hat perfekt zu unserem Babymoon auf Aruba gepasst, wo ich rund um die Uhr nur Obst und Açaí-Bowls gegessen habe", erzählte die 38-Jährige.

"Schwanger trinke ich viel mehr Wasser als sonst. Ich fand es toll, dass das Hotel wiederverwendbare Wasserflaschen zur Verfügung gestellt hat", so King weiter. Überall auf der Insel hätten sie Nachfüllstationen mit dem köstlichen Trinkwasser gefunden, das die Einheimischen "Paradise on Tap" nennen. Sie könne es kaum erwarten, die "wunderschöne Patchwork-Familie" zu vergrößern.

Ihre Verlobung mit Steven Krueger hatte King im vergangenen Mai bekanntgegeben. Mittlerweile verkündete die Schauspielerin ihre Schwangerschaft auch via Instagram - inklusive eines Sponsoring-Deals mit einem Schwangerschaftstest-Hersteller.