Erstes Baby mit Verlobtem Steven Krueger: Vampire Diaries-Star Candice King ist schwanger

Babyglück für "Vampire Diaries"-Star Candice King: Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind - und das erste mit Verlobtem Steven Krueger. Das Paar hat bereits einen romantischen "Babymoon" auf Aruba genossen.
Candice King (38) schwebt erneut im Babyglück. Die Schauspielerin, die als Caroline Forbes in "The Vampire Diaries" berühmt wurde, erwartet ihr drittes Kind. Es ist das erste gemeinsame Baby mit ihrem Verlobten Steven Krueger (36), bekannt aus der Horrorserie "Yellowjackets". Gegenüber dem US-Magazin "People" verriet King, dass der Geburtstermin im Mai liegt - nah an ihrem eigenen Geburtstag. "Das wäre das beste Geschenk überhaupt", so die werdende Mutter.