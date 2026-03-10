Erster Trailer: Miley Cyrus ist zurück als Hannah Montana

Miley Cyrus schlüpft wieder in ihre Paraderolle - zumindest einmalig. Disney+ hat den ersten Trailer zum "Hannah Montana 20th Anniversary Special" veröffentlicht. Und der lässt Fans weltweit in nostalgische Begeisterung verfallen.
Am Dienstag hat Disney+ den ersten Trailer zum "Hannah Montana 20th Anniversary Special" veröffentlicht. Zu sehen ist Miley Cyrus (33), wie sie sich die ikonische blonde Langhaarperücke aufsetzt, durch die nachgebauten Flure der Seaview High School läuft und dabei kaum die Fassung behält: "Ich werde schon emotional", sagt sie mit einem Lächeln in die Kamera. Das Special feiert den 20. Jahrestag der Originalserie, die am 24. März 2006 auf dem Disney Channel Premiere feierte. Gezeigt wird das Jubiläum ebenfalls am 24. März - diesmal auf Disney+.