Erster Trailer: Miley Cyrus ist zurück als Hannah Montana

Miley Cyrus schlüpft wieder in ihre Paraderolle - zumindest einmalig. Disney+ hat den ersten Trailer zum "Hannah Montana 20th Anniversary Special" veröffentlicht. Und der lässt Fans weltweit in nostalgische Begeisterung verfallen.

Am Dienstag hat Disney+ den ersten Trailer zum "Hannah Montana 20th Anniversary Special" veröffentlicht. Zu sehen ist Miley Cyrus (33), wie sie sich die ikonische blonde Langhaarperücke aufsetzt, durch die nachgebauten Flure der Seaview High School läuft und dabei kaum die Fassung behält: "Ich werde schon emotional", sagt sie mit einem Lächeln in die Kamera. Das Special feiert den 20. Jahrestag der Originalserie, die am 24. März 2006 auf dem Disney Channel Premiere feierte. Gezeigt wird das Jubiläum ebenfalls am 24. März - diesmal auf Disney+.

Cyrus tanzt darin außerdem mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (62), der in der Serie ihren Vater Robby Ray Stewart spielte. Außerdem blättert sie gemeinsam mit ihrer Mutter Tish Cyrus (58) in alten Fotoalben. Geführt durch den Abend wird Miley Cyrus von Moderatorin Alex Cooper (31), bekannt aus ihrem Podcast "Call Her Daddy": "Diese Serie hat eine ganze Generation geprägt", sagt Cooper im Trailer.

Unveröffentlichtes Archivmaterial und nachgebaute Sets

Disney+ hatte bereits vorab angekündigt, dass das Special - das vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde - ein ausführliches Interview mit Cyrus enthalten werde, ergänzt durch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial aus den Dreharbeiten. Zudem werden ikonische Sets der Serie originalgetreu nachgebaut, darunter das Wohnzimmer der Stewarts und Hannahs legendärer Kleiderschrank.

Auch Miley Cyrus äußert sich bereits in einer Presseerklärung. "Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein." Aus der Serie sei eine gemeinsame Erfahrung entstanden, die ihr Leben und das vieler Fans dauerhaft geprägt habe: "Ich werde dafür immer dankbar sein." Dass die Figur auch zwei Jahrzehnte später noch so viel Bedeutung habe, mache sie "sehr stolz". Die Jubiläumsfeier nennt Cyrus eine "Hannahversary" - und versteht sie als Dankeschön an die Fans, "die mir seit 20 Jahren zur Seite stehen".