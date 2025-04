Erster Gartentag in der Stihl-Markenwelt: Friedliche Koexistenz mit Löwenzahn und Co.

Waiblinger Traditionsbetrieb insolvent Endgültiges Aus für Metzgerei Kübler: „Betrieb kann nicht mehr hochgefahren werden“

Die traditionsreiche Metzgerei Kübler mit Wurzeln in Stuttgart und Produktionsstätte in Waiblingen stellt ihren Betrieb ein. Was zum Absturz führte – und warum ein Comeback laut Insolvenzverwalter ausgeschlossen ist.