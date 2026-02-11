Ein neues Behind-the-Scenes-Video zum Biopic "Michael" zeigt erstmals, wie sich Jaafar Jackson in seinen Onkel Michael Jackson verwandelt hat. Der Hauptdarsteller verrät zudem, dass er die Filmemacher trotz Verwandtschaft mit dem King of Pop erst von sich überzeugen musste.
Ein erstes Behind-the-Scenes-Video zum lang erwarteten Michael-Jackson-Biopic "Michael" zeigt, wie sich Neffe Jaafar Jackson (29) für die große Leinwand in den King of Pop (1958-2009) verwandelt hat. Der Clip, der am Dienstag veröffentlicht wurde, gibt Einblicke in die Dreharbeiten - und lässt erahnen, wie verblüffend die Ähnlichkeit zwischen Neffe und Onkel auf der Kinoleinwand wirken dürfte. Der Film startet am 23. April in den deutschen Kinos.