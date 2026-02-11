Ein neues Behind-the-Scenes-Video zum Biopic "Michael" zeigt erstmals, wie sich Jaafar Jackson in seinen Onkel Michael Jackson verwandelt hat. Der Hauptdarsteller verrät zudem, dass er die Filmemacher trotz Verwandtschaft mit dem King of Pop erst von sich überzeugen musste.

Ein erstes Behind-the-Scenes-Video zum lang erwarteten Michael-Jackson-Biopic "Michael" zeigt, wie sich Neffe Jaafar Jackson (29) für die große Leinwand in den King of Pop (1958-2009) verwandelt hat. Der Clip, der am Dienstag veröffentlicht wurde, gibt Einblicke in die Dreharbeiten - und lässt erahnen, wie verblüffend die Ähnlichkeit zwischen Neffe und Onkel auf der Kinoleinwand wirken dürfte. Der Film startet am 23. April in den deutschen Kinos.

Mit "Michael" gibt Jackson sein Spielfilmdebüt. "Ich habe nie davon geträumt, Schauspieler zu werden, oder auch nur daran gedacht, ihn zu spielen. Aber ich wusste, dass es meine Bestimmung war", sagt Jaafar Jackson in dem Video. Der 29-Jährige ist eines der sieben Kinder von Jermaine Jackson, Michaels älterem Bruder. Für ihn sei es entscheidend gewesen, sich die Hauptrolle wirklich zu verdienen: "Ich musste den Filmemachern beweisen, dass ich in der Lage bin, Michael zu verkörpern. Im Grunde ging es darum, bei den Wurzeln anzufangen und die Authentizität zu finden."

Regisseur war nach den ersten Tanzschritten überzeugt

Dass die Suche nach dem richtigen Hauptdarsteller alles andere als einfach war, bestätigt Produzent Graham King: "Wer kann Michael spielen - wie fängt man da überhaupt an?" Auch Regisseur Antoine Fuqua erinnert sich an den ersten Drehtag und seine anfänglichen Zweifel: "Alles, woran ich denken konnte, war: Kann Jaafar das wirklich schaffen?" Doch als die Musik einsetzte und der junge Darsteller die ersten Bewegungen machte, seien alle Bedenken verflogen: "Ich schaute Graham an, Graham schaute mich an, und ich dachte nur: Wer ist dieser Typ?!" Fuqua bescheinigt seinem Hauptdarsteller den gleichen unbedingten Willen wie seinem Onkel - "den Wunsch, der Beste zu sein".

"Michael" erzählt die Geschichte des King of Pop von der Entdeckung seines Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zu seinem Aufstieg zum größten Entertainer der Welt. Von legendären Auftritten seiner frühen Solokarriere bis zu seinem Leben abseits der Bühne soll das Publikum einen bislang ungekannten Blick auf die Pop-Ikone erhalten. Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren. Er hinterließ drei Kinder: Prince, Paris und Bigi.

Starbesetzung

Neben dem Hauptdarsteller versammelt der Film eine beachtliche Riege an Schauspieltalenten. Nia Long verkörpert Mutter Katherine Jackson, der zweifach oscarnominierte Colman Domingo spielt Vater Joe Jackson. Laura Harrier ist als Suzanne de Passe zu sehen, Miles Teller übernimmt die Rolle von John Branca. Den jungen Michael verkörpert Juliano Valdi.