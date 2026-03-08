Erster Besuch seit 2018: Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Australien

Mehr als sieben Jahre nach ihrer letzten Australien-Reise kehren Prinz Harry und Herzogin Meghan im April zurück. Das Paar plant Auftritte in Sydney und Melbourne - und Meghan soll auch in einem Podcast zu hören sein.
Sieben Jahre und einige turbulente Kapitel liegen zwischen dem letzten Australien-Besuch von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) und dem, was nun bevorsteht. Wie das australische Portal "news.com.au" berichtet, planen der Herzog und die Herzogin von Sussex für Mitte April eine Reise nach Sydney und Melbourne. Es ist keine offizielle Staatsvisite, sondern ein Trip im Rahmen ihrer geschäftlichen und philanthropischen Aktivitäten - doch der Symbolgehalt ist kaum zu übersehen.