Erster Abi-Jahrgang an Gemeinschaftsschule: Diese Abiturienten haben Schulgeschichte geschrieben

1 Im alten Feuerwehrhaus Süd fand die Zeugnisübergabe statt. Foto: GMS/Sascha Müller

An der Schickhardt-Gemeinschaftsschule in Stuttgart hat es in diesem Jahr viele erste Male gegeben: die ersten Abi-Prüfungen, den ersten Abi-Gag, die erste Zeugnisübergabe an eine zweite Kursstufe. Wie haben sich die Debütanten der Schule geschlagen?











In Anzug und Abendkleid stehen sie auf der Bühne im alten Feuerwehrhaus Süd und recken die Arme hoch – es ist vollbracht. „Wir haben unser Abitur in der Tasche – wir sind stolz aufeinander“, so drückt es der Abiturient und Sprecher der Kursstufe II, Till Bofinger, in seiner Rede aus. Nicht nur er weiß: Sein Jahrgang hat Schulgeschichte geschrieben. Denn die jungen Männer und Frauen auf der Bühne sind die ersten, die an der Schickhardt-Gemeinschaftsschule ihr Abitur gemacht haben.