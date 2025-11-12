Der Xenomorph macht auch bis auf Weiteres die Erde unsicher. Wie nun bestätigt wurde, wird es eine zweite Staffel der Disney+-Serie "Alien: Earth" geben.
Noah Hawley (58), der kreative Kopf hinter Erfolgsserien wie "Fargo" und "Legion", hat seinen Vertrag mit FX und Disney Entertainment Television verlängert. Wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet, bewegt sich die Vereinbarung im neunstelligen Bereich und bringt auch tolle Neuigkeiten für alle "Alien"-Fans mit sich - und zwar eine zweite Staffel der Serie "Alien: Earth". Die Fortsetzung der Science-Fiction-Serie wird demnach ab nächstem Jahr in London produziert.