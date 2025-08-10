Erste Serie aus dem Alien-Universum: Die unheimlichen Wesen erobern die Erde: Alien: Earth startet

"Alien: Earth" ist die erste Serie aus dem "Alien"-Universum - und der erste Teil der Sci-Fi-Horrorreihe, der auf der Erde spielt. Das sollte man über die neue Serie wissen, die nun ihre Premiere bei Disney+ feiert.
"Im Weltraum hört dich niemand schreien" lautete der Slogan, als "Alien" 1979 die Kinos eroberte. In Ridley Scotts (87) Science-Fiction-Schocker war die Crew um Ellen Ripley (Sigourney Weaver, 75) in einer Raumfähre mit einem "unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt" eingesperrt. Es folgten drei Fortsetzungen, zwei Prequels, etliche Kurzfilme und zuletzt der Ableger "Alien: Romulus" (2024). Alle Filme zogen ihre Spannung aus der klaustrophobischen Atmosphäre an Bord eines Raumschiffs, in dem ein extraterrestrisches Monster die Besatzung dezimierte.