Erste Regierungserklärung: Özdemir erklärt Klimaschutz zu Wirtschaftsförderung

In seiner Regierungserklärung setzt Ministerpräsident Özdemir (Grüne) erneut die Priorität bei Wirtschaftsförderung. Damit stärke man auch die Demokratie, betont er.
Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat die ambitionierten Klimaziele der Landesregierung mit der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China begründet. „China verfolgt die klare Strategie, sich hier an die Spitze zu setzen. Darum halten wir auch aus wirtschaftlichen Gründen an unserem ehrgeizigen Kurs fest“, sagte Özdemir am Mittwoch im Landtag. Investitionen in Klimaschutz seien Investitionen in wirtschaftliche Stärke, betonte der Grüne. Grüne Technologien sollen Teil der High-Tech-Strategie Baden-Württembergs werden.