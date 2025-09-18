Erste Einschulung an Grundschule: Leuchtende Augen und ein paar Tränen – „Es ist ein Tag voller Emotionen“

Im neuen Bildungshaus im Neckarpark in Bad Cannstatt hat die allererste Einschulung stattgefunden – mit vielen positiven Stimmen und ein bisschen Kritik.
Eine Einschulung ist immer ein großes Ereignis, denn für die Kinder und auch für deren Eltern markiert sie den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Doch die Begrüßung der 38 neuen Erstklässler am Donnerstagmorgen im Bildungshaus Neckarpark in Bad Cannstatt war noch aus einem anderen Grund besonders: Denn damit öffnete die in Stuttgart neu gegründete Grundschule offiziell ihre Türen.