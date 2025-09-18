Erste Einschulung an Grundschule: Leuchtende Augen und ein paar Tränen – „Es ist ein Tag voller Emotionen“

Im neuen Bildungshaus im Neckarpark in Bad Cannstatt hat die allererste Einschulung stattgefunden – mit vielen positiven Stimmen und ein bisschen Kritik.

Eine Einschulung ist immer ein großes Ereignis, denn für die Kinder und auch für deren Eltern markiert sie den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Doch die Begrüßung der 38 neuen Erstklässler am Donnerstagmorgen im Bildungshaus Neckarpark in Bad Cannstatt war noch aus einem anderen Grund besonders: Denn damit öffnete die in Stuttgart neu gegründete Grundschule offiziell ihre Türen.

Für die Rektorin Tanja Czisch geht damit ein Traum in Erfüllung. „Seit meinem Studium habe ich mir gewünscht, mal bei einer Schulgründung dabei zu sein“, sagt sie. Das neue Gebäude sei „der Wahnsinn“. Zudem schätzt die 55-Jährige die enge Nachbarschaft zur Helene-Schöttle-Schule, zum Kinder- und Familienzentrum und zur Volkshochschule, die alle ebenfalls in dem neuen Bildungshaus, kurz „Bine“ genannt, beheimatet sind.

Für Tanja Czisch hat eine Schuleinführung einen gewissen Zauber. Und das, obwohl sie schon so einige miterlebt und aktiv gestaltet hat. Denn vor ihrem Wechsel in den Neckarpark war sie acht Jahre lang Rektorin an der Wilhelmsschule in Untertürkheim. „Ich liebe Erstklässler“, sagt Tanja Czisch. Die Mädchen und Jungen seien immer voll Vorfreude, obgleich manche sicher auch ein bisschen Angst hätten. „Aber sie haben noch keinerlei Schulfrust in sich, in ihren Augen leuchtet die Neugier. Das wollen wir so lange wie möglich bewahren“, sagt die Rektorin.

Murmeln, die Mut machen sollen

Die Gefühlslage bei den 38 Kindern, die am Donnerstagmorgen mit ihren Ranzen und Schultüten im großzügigen Foyer des Bildungshauses vor ihr sitzen, fasst sie damit treffend zusammen. Gespannt lauschen sie der Geschichte von Lolle und Linus, die Murmeln mit Mut aufladen, um für den ersten Schultag gewappnet zu sein. Anschließend darf jedes Kind sich eine solche „Mutmurmel“ nehmen. Der eine oder die andere kann die gut brauchen, denn vor lauter Aufregung fließen bei einigen Kindern auch ein paar Tränen.

Das neue Gebäude im Neckarpark Bad Cannstatt überzeugt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es sei ein Tag voller Emotionen, sagt Michaela Bosnjak. „Aber es sind schöne Emotionen. Wir alle freuen uns auf die Schulzeit“, fügt die Mutter hinzu. Ihre Tochter Ana hält eine große lila Schultüte mit Blumen und Pferd in den Händen. Die hat sie zusammen mit ihrer Mama in der Kita gebastelt. Worauf sie sich am meisten freut? „Darauf, mit den anderen Kindern zu spielen“, antwortete die Siebenjährige. Ihre Mutter hat einen „sehr positiven Eindruck“ von dem Gebäude und dem gesamten Team. „Wir haben uns bewusst für diese Schule entschieden“, sagte Michaela Bosnjak.

Umschulungsanträge abgelehnt

Das ist nicht bei allen Familien so gewesen. Nach Auskunft des Staatlichen Schulamts war für sieben Kinder ein Umschulungsantrag gestellt worden, ihre Eltern wollten sie also lieber woanders einschulen. In aller Regel ging es dabei um Geschwisterkinder.

Bei manchen Eltern ist der Frust darüber, dass diese Umschulungsanträge nicht genehmigt wurden, noch immer spürbar. Denn wenn beide Eltern berufstätig und keine Großeltern in der Nähe seien, sei das Familienleben zuweilen schwer zu organisieren, wenn ein Kind an der einen und das andere Kind an einer anderen Schule sei, sagt ein Vater. Dies sei keine Kritik an der Schule, die auch er als sehr positiv erlebe, wohl aber eine Kritik an den zuständigen Behörden.

Tanja Czisch hat Verständnis dafür, fügt aber auch hinzu: „Man kann keine Schule gründen, wenn man immer auf die Erstgeborenen wartet.“ Lange Zeit ist unklar gewesen, ob es überhaupt genügend Kinder geben würde, damit die neue Schule starten kann. Nun möchte sie zusammen mit ihrem Team ihren Teil dazu beitragen, dass sich dort alle wohlfühlen.

Kurze Bauzeit, hohe Kosten

Bildungshaus

Das Bildungshaus Neckarpark ist das erste öffentliche Holzhybrid-Gebäude dieser Größenordnung in Stuttgart. Die Bauzeit betrug 16 Monate, das Projektbudget 93,6 Millionen Euro. Das Bildungshaus öffnet am Samstag, 18. Oktober, von 14 bis 20 Uhr seine Türen im Rahmen des Stadtteilfests Veielbrunnen. Am Freitag, 7. November, 11 Uhr, lädt die Landeshauptstadt zur offiziellen Eröffnung ein.

Grundschulen

Mit der neuen Grundschule im Bildungshaus Neckarpark gibt es in Stuttgart jetzt 69 öffentliche Grundschulen. Sie werden von insgesamt 17 374 Kindern besucht. Landesweit gibt es in diesem Jahr mehr Erstklässler – das ist auch in der Landeshauptstadt so, wo 4592 Mädchen und Jungen ihre Schulkarriere beginnen. Zum Vergleich: im Vorjahr waren es 4368, im Jahr 2021 sogar nur 4198 Erstklässler. Die Zahl der Klassen erhöht sich auf 201, gegenüber 196 und 183 Klassen in den beiden Jahren zuvor.