Taylor Swift und Travis Kelce haben sich im August verlobt. Seitdem lassen die beiden immer wieder Details über ihre geplante Hochzeit durchsickern. In verschiedenen Interviews verriet die Sängerin, wie sie sich den großen Tag vorstellt.
Am 26. August 2025 haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) ihre Verlobung über Instagram bekannt gegeben und damit Rekorde gebrochen - über eine Million Mal wurde der Beitrag innerhalb von sechs Stunden geteilt. Seitdem lassen die beiden in Interviews immer wieder leise durchblicken, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellen.