Taylor Swift und Travis Kelce haben sich im August verlobt. Seitdem lassen die beiden immer wieder Details über ihre geplante Hochzeit durchsickern. In verschiedenen Interviews verriet die Sängerin, wie sie sich den großen Tag vorstellt.

Am 26. August 2025 haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) ihre Verlobung über Instagram bekannt gegeben und damit Rekorde gebrochen - über eine Million Mal wurde der Beitrag innerhalb von sechs Stunden geteilt. Seitdem lassen die beiden in Interviews immer wieder leise durchblicken, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellen.

Keine kleine, exklusive Gästeliste Im Rahmen der Promo für ihr neues Album war Swift in diversen Talkshows zu Gast - und wurde natürlich auch immer wieder auf ihren großen Tag angesprochen. In der "Graham Norton Show" wollte der Moderator wissen, ob bereits ein Datum feststehe. "Oh, du wirst es erfahren", antwortete die Sängerin schmunzelnd, "ich wollte dich sowieso einladen." Als Norton scherzte, dass es dann wohl eine große Feier werden müsse, bestätigte Swift: "Es wird riesig."

Sie plane, bei der Gästeliste keinerlei Abstriche zu machen. "Ich bin so aufgeregt darüber", schwärmte Swift weiter. "Ich weiß, dass es Spaß machen wird zu planen, weil ich denke, die einzigen stressigen Hochzeiten sind die, bei denen man eine kleine Anzahl hat und Leute auf der Kippe stehen." Bei weniger Gästen müsse man ständig "die Beziehung zu jemandem bewerten oder einschätzen", um zu entscheiden, ob diese Person dabei sein sollte. Ihr Fazit: "Das werde ich nicht tun."

Livemusik statt DJ

Eine andere wichtige Frage ist bereits geklärt: die musikalische Untermalung. In einer Folge des Podcasts "New Heights", den Travis Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason (37) moderiert, war Entertainer Jimmy Fallon (51) zu Gast. Er erkundigte sich: "Wollt ihr einen DJ oder eine Band haben?" Kelce antwortete: "Ich denke, wir sind Livemusik-Menschen." Fallon scherzte daraufhin, dass Kelce selbst vielleicht auch auf die Bühne könne - der Sportler schien davon zumindest nicht komplett abgeneigt zu sein.

Über einen möglichen Auftritt ihres engen Freundes Ed Sheeran (34) bei der Hochzeit sprach seine Verlobte bereits im Interview mit "Hits Radio". "Es wäre schwer, Ed davon abzuhalten" zu performen, scherzte sie. "Er weiß, was die Leute wollen, und er will den Leuten geben, was sie wollen."

Swift erklärte auch, dass sie sich eine Hochzeit an einem besonderen Ort wünscht - eine sogenannte Destination Wedding. Wo genau sie sich die Zeremonie vorstellen könnte, behielt sie allerdings für sich.

Entspannt bei der Hochzeitsplanung

Insgesamt erklärten sowohl der Popstar als auch der Footballer aber, dass sie sich noch nicht allzu viele Gedanken über ihre Hochzeit gemacht hätten. "Man würde denken, dass ich die Art von Person bin, die ihr ganzes Leben lang von der Idee einer Hochzeit besessen war", räumte Swift ein. "Aber tatsächlich habe ich nie darüber nachgedacht, was ich tun würde oder was ich wollen würde - bis ich die Person getroffen habe."

Auch über ihren Junggesellinnenabschied habe sie noch nicht gedacht: "Das ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke", betonte sie im Interview mit "Heart Radio". Ihre engen Freundinnen seien "so lustig, aber so beschäftigt."

Kelce zeigte sich in seinem Podcast ebenfalls entspannt, was die bevorstehenden Vorbereitungen angeht. Auf Fallons Frage, ob er bereits mitten in der Hochzeitsplanung stecke, antwortete der Kansas-City-Chiefs-Spieler: "Das wird einfach. Es ist viel schwieriger zu lernen, Football zu spielen." Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Team die ersten beiden Spiele der Saison verloren...