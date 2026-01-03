Erst zwei Jahre nach seinem Tod: Grab von Matthew Perry hat endlich eine Plakette - mit Friends-Bezug

Über zwei Jahre nach Matthew Perrys Tod wurde an seiner Grabstätte eine Plakette angebracht. Die Inschrift enthält eine bewegende Anspielung auf seine legendäre Rolle als Chandler Bing in "Friends" - und Fans haben bereits liebevolle Erinnerungsstücke hinterlassen.

Mehr als zwei Jahre lang war die letzte Ruhestätte von Matthew Perry (1969-2023) ein namenloser Ort. Jetzt hat sich das geändert: Wie "Entertainment Weekly" berichtet, ziert seit Kurzem eine glänzende neue Plakette das Grab des "Friends"-Stars im Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills von Los Angeles.

"Matthew Langford Perry" steht dort nun, darunter seine Lebensdaten "August 19, 1969 - Oktober 28, 2023". Doch es ist ein kleines Detail, das ans Herz geht: "Much Loved Friend" ("Sehr geliebter Freund") wurde ebenfalls in die Plakette eingraviert - eine unmissverständliche Hommage an seine ikonische Rolle als Chandler Bing in der Kultsitcom, die er zehn Staffeln lang von 1994 bis 2004 verkörperte. Warum das Grab erst jetzt mit einem Schriftzug versehen wurde, geht nicht aus dem Artikel hervor.

Blumen und ein Batman-Schlüsselanhänger

Bei einem Besuch am Neujahrstag entdeckte "Entertainment Weekly" laut des Berichts zudem zahlreiche Blumenarrangements an Perrys Grabstätte. Ein festlicher Strauß aus roten und weißen Blumen mit gefrosteten Tannenzapfen trug demnach eine Karte mit den Worten: "Danke für die Erinnerungen. Du bist alles andere als vergessen." Besonders rührend: Ein Batman-Schlüsselanhänger lag zwischen den Gaben - eine Anspielung auf Perrys lebenslange Obsession mit dem Dunklen Ritter. Der Schauspieler hatte sich über die Jahre selbst immer wieder als "Mattman" bezeichnet.

Perrys sterbliche Überreste ruhen in einem privaten Freiluft-Mausoleum namens "Sanctuary of Treasured Love". In unmittelbarer Nähe befinden sich die Gräber anderer Stars, etwa von Michael Clarke Duncan, mit dem Perry in "Keine halben Sachen" vor der Kamera stand. Auch die Ruhestätten von Brittany Murphy, Paul Walker, John Ritter, Buster Keaton und Bill Paxton sowie das gemeinsame Grab von Carrie Fisher und ihrer Mutter Debbie Reynolds sind dort zu finden.

Die Umstände seines Todes

Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Die Todesursache waren laut Obduktion die "akuten Auswirkungen von Ketamin". Der Schauspieler wurde in seinem Haus in Los Angeles leblos in einem Whirlpool aufgefunden.

Im Dezember 2025 wurde Salvador Plasencia, ein Arzt, der Perry in den Wochen vor seinem Tod illegal mit Ketamin versorgt hatte, zu 30 Monaten Haft verurteilt. Ein weiterer Mediziner erhielt acht Monate Hausarrest. Drei weitere Personen warten noch auf ihre Verurteilung, nachdem sie sich im Zusammenhang mit Perrys Tod schuldig bekannt haben.