Erst zwei Jahre nach seinem Tod: Grab von Matthew Perry hat endlich eine Plakette - mit Friends-Bezug

Über zwei Jahre nach Matthew Perrys Tod wurde an seiner Grabstätte eine Plakette angebracht. Die Inschrift enthält eine bewegende Anspielung auf seine legendäre Rolle als Chandler Bing in "Friends" - und Fans haben bereits liebevolle Erinnerungsstücke hinterlassen.
Mehr als zwei Jahre lang war die letzte Ruhestätte von Matthew Perry (1969-2023) ein namenloser Ort. Jetzt hat sich das geändert: Wie "Entertainment Weekly" berichtet, ziert seit Kurzem eine glänzende neue Plakette das Grab des "Friends"-Stars im Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills von Los Angeles.