Ersatzhaltestellen eingerichtet: Wegen Gleisbauarbeiten: Umleitung der Buslinie 42
Noch bis Sonntag, 2. November, wird die Busline 42 nicht ihren gewohnten Weg durch Stuttgart fahren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Einen Monat lang fährt die Busline 42 eine Umleitung durch Stuttgart. Es gibt Ersatzhaltestellen und alternative Verbindungen.

In den kommenden Wochen werden die Busse der Linie 42 zwischen den Haltestellen Charlottenplatz und Planckstraße in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Darüber informiert die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Aufgrund von Gleisarbeiten können bis Betriebsschluss des 2. Novembers die Haltestellen Olgaeck, Eugensplatz, Heidehofstraße und Straußstaffel nicht bedient werden. Durch die Umleitung kann es zu Fahrplanabweichungen kommen.

 

Für die Haltestelle Planckstraße wurden Ersatzhaltestellen in der Aspergstraße eingerichtet. Die Busse Richtung Schlossplatz werden die Haltestelle Planckstraße der Linie N9 nutzen, die Richtung Erwin-Schoettle-Platz halten gegenüber davon.

Alternative: Linie U15 nutzen

Alternativ können Fahrgäste zwischen den Haltestellen Schlossplatz, Charlottenplatz, Olgaeck, Eugensplatz und Heidehofstraße die Stadtbahnen der Linie U15 nutzen, die laut SSB nicht von den Gleisbauarbeiten betroffen ist. Umsteigemöglichkeiten dazu gibt es am Charlottenplatz und am Schlossplatz.

 