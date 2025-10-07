1 Noch bis Sonntag, 2. November, wird die Busline 42 nicht ihren gewohnten Weg durch Stuttgart fahren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Einen Monat lang fährt die Busline 42 eine Umleitung durch Stuttgart. Es gibt Ersatzhaltestellen und alternative Verbindungen.











In den kommenden Wochen werden die Busse der Linie 42 zwischen den Haltestellen Charlottenplatz und Planckstraße in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Darüber informiert die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Aufgrund von Gleisarbeiten können bis Betriebsschluss des 2. Novembers die Haltestellen Olgaeck, Eugensplatz, Heidehofstraße und Straußstaffel nicht bedient werden. Durch die Umleitung kann es zu Fahrplanabweichungen kommen.