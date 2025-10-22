Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier und Alexander Klaws gehören zu den ersten Gästen von Giovanni Zarrellas großer Weihnachtsshow. Die Spendengala wird am 4. Dezember live aus Offenburg übertragen.

Neue Sendung für Giovanni Zarrella (47): Am 4. Dezember (20:15 Uhr im ZDF) präsentiert er live aus Offenburg seine erste Weihnachtsshow. Beatrice Egli, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die irische Tanzformation Lord Of The Dance sind bereits als Gäste für "Die große Weihnachtsshow" bekannt gegeben worden. Auch Howard Carpendale (79) wird dabei sein, der erst kürzlich seine Abschiedstournee für 2026 angekündigt hat.

Prominente sitzen an den Spendentelefonen "Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals 'Die große Weihnachtsshow'", verkündet der Account der "Giovanni Zarrella Show" auch in einer Instagram-Story. Doch in der Sendung geht es um mehr als Musik und Entertainment. Im Zentrum steht der gute Zweck: Die Gala sammelt Spenden für die Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt.

Neben den auftretenden Künstlern werden auch weitere Prominente aus Unterhaltung und Sport die Sendung unterstützen. Sie nehmen während der Live-Show telefonisch Spenden entgegen und rufen das Publikum zum Mitmachen auf.

Ersatz für Carmen Nebel

Für Giovanni Zarrella ist es nach seiner etablierten Samstagabendshow ein weiteres ZDF-Format. Der Sender knüpft damit an seine Tradition großer Spendengalas in der Vorweihnachtszeit an. Fast zwei Jahrzehnte lang führte Carmen Nebel (69) durch die Benefizshow "Die schönsten Weihnachts-Hits". 2024 moderierte sie am 5. Dezember letztmals. "Die Sendung geht weiter, da bin ich mir ganz sicher. Dann sitze ich auf dem Sofa und schaue zu. Es war schön und ich habe es gerne gemacht", verabschiedete sich Nebel damals. Auch ihre Gala unterstützte die beiden Hilfsorganisationen.

Dem ZDF fehlt in diesem Jahr zudem eine andere große Schlagersendung: Die "Helene Fischer Show", die traditionell am 25. Dezember gezeigt wird. Sie fällt wegen der Geburt ihrer zweiten Tochter aus, wie Helene Fischer (41) im September via Instagram bekannt gab.