Neue Sendung für Giovanni Zarrella (47): Am 4. Dezember (20:15 Uhr im ZDF) präsentiert er live aus Offenburg seine erste Weihnachtsshow. Beatrice Egli, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws und die irische Tanzformation Lord Of The Dance sind bereits als Gäste für "Die große Weihnachtsshow" bekannt gegeben worden. Auch Howard Carpendale (79) wird dabei sein, der erst kürzlich seine Abschiedstournee für 2026 angekündigt hat.