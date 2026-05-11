Die ESC-Woche in Wien hat offiziell begonnen - und Sarah Engels machte gleich am Sonntagabend auf dem türkisfarbenen Teppich auf sich aufmerksam. Die deutsche Teilnehmerin trug ein bodenlanges, dunkelrotes Kleid, das von einer Berliner Designerin entworfen wurde.

Mit der Eröffnungszeremonie am Sonntagabend hat die Woche zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien begonnen. Auf dem sogenannten Türkisen Teppich, der zwischen dem Burgtheater und dem Rathaus verlegt war, präsentierten sich die 35 Teilnehmenden des Wettbewerbs der internationalen Presse in alphabetischer Reihenfolge. Für Deutschland tritt in diesem Jahr Sarah Engels (33) an - und die Sängerin nutzte den Anlass für einen modischen Akzent.

Bodenlanges Organzakleid von Jasmin Erbas Engels erschien in einer trägerlosen, dunkelroten Robe im Meerjungfrau-Schnitt mit ausladender Schleppe. Hinter dem Entwurf steht die Berliner Designerin Jasmin Erbas (40). Wie diese gegenüber "Bild" erklärte, sei das Korsagenkleid aus tiefrotem Organza von der Ästhetik des Feuers inspiriert - passend zu Engels Wettbewerb-Beitrag "Fire". Der Stoff sei mit zahlreichen feinen, eingearbeiteten Stäben strukturiert worden, wodurch eine fließende Architektur entstehe. Rund 300 Arbeitsstunden seien in das Stück geflossen.

Sarah Engels selbst gab die Idee für das Kleid an. Sie habe sich an dem Flammenkleid orientiert, das die Filmfigur Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence, in "Die Tribute von Panem" trug. Zur aufwendigen Robe kombinierte sie eine Hochsteckfrisur mit Wasserwelle, dezente Ohrringe und etwa zehn Zentimeter hohe High Heels. Drei Stunden habe das gesamte Styling in Anspruch genommen.

Laufen und sitzen schwierig

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie dazu ein witziges Video, wie sie von "häuslichen Pflichten" beim Staubsaugen im Schlafanzug zum "brennenden Aussehen" auf dem Türkisen Teppich wechselt. So spektakulär der Auftritt war, so unpraktisch war die Robe allerdings: Am sollte am besten gar nicht damit laufen, bekannte Engels gegenüber "Bild", die das Kleid deshalb immer wieder hochhielt. "Auch nicht sitzen. Toilette geht auch nicht."

Die beiden Halbfinals werden am Dienstag, 12. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, live ausgetragen, das große ESC-Finale folgt am Samstag, 16. Mai.