Die ESC-Woche in Wien hat offiziell begonnen - und Sarah Engels machte gleich am Sonntagabend auf dem türkisfarbenen Teppich auf sich aufmerksam. Die deutsche Teilnehmerin trug ein bodenlanges, dunkelrotes Kleid, das von einer Berliner Designerin entworfen wurde.
Mit der Eröffnungszeremonie am Sonntagabend hat die Woche zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien begonnen. Auf dem sogenannten Türkisen Teppich, der zwischen dem Burgtheater und dem Rathaus verlegt war, präsentierten sich die 35 Teilnehmenden des Wettbewerbs der internationalen Presse in alphabetischer Reihenfolge. Für Deutschland tritt in diesem Jahr Sarah Engels (33) an - und die Sängerin nutzte den Anlass für einen modischen Akzent.