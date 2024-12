Eröffnung der Murrtal-Arena in Backnang: Außen Grüngrau – drinnen wartet eine farbige Überraschung

1 Außen kommt die Murrtal-Arena in wenig lebensbejahendem Grüngrau daher. Doch innen haben zwei Londoner Künstlerinnen für Farbe gesorgt. Foto: Gottfried Stoppel

Am Wochenende wird nach langer Wartezeit die nagelneue Murrtal-Arena in Backnang eröffnet. Um die exklusive Innengestaltung, die von zwei Londoner Künstlerinnen stammt, macht die Stadt ein Geheimnis.











Link kopiert



„Gut Ding will Weile haben“, so lautet ein altes Sprichwort. Weile hatte die neue Murrtal-Arena in Backnang genug. Denn bereits 2016 wurde beschlossen, die bisherige Karl-Euerle-Halle durch einen Neubau zu ersetzen. Am Wochenende wird sich zeigen, wie gut der Neubau ist. Dann bekommt die Öffentlichkeit ihn nämlich erstmals von innen zu sehen.