1 Malerisch schön und potenziell gefährdet: Unter dem Golf von Neapel schlummert ein Supervulkan. Foto: Imago/Panthermedia

Erneut wird die Gegend in der Nähe von Neapel von mehreren Erdbeben erschüttert. Die Angst vor einem Ausbruch des Supervulkans unter den Phlegräischen Feldern ist groß. Denn der könnte verheerende Folgen haben.











Seit Monaten bebt in Süditalien die Erde. In der Region um die Millionenstadt Neapel brodelt es gefährlich unter der Erdoberfläche. Nun hat es erneut Erdstöße in dem Gebiet um Neapel gegeben. Gleich mehrere Beben in Folge haben die Region am Samstag und am Sonntag erschüttert - das stärkste hat einen Wert von3,7 und war bis Neapel zu spüren. Vor allem die Häufigkeit der Beben - an diesem Wochenende waren es über hundert Einzelbeben - bereitet den Experten Sorge.