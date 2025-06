1 Die Schönbuchbahn passiert den Bahnübergang am Bäumlesweg in Weil im Schönbuch. Foto: Eddie Langner

Am Montagnachmittag wird eine 18-Jährige auf dem E-Scooter an einem Bahnübergang in Weil im Schönbuch von der Schönbuchbahn erfasst. Wie konnte es dazu kommen?











Alles ist still an diesem Dienstagmittag hier am Bahnübergang auf dem Bäumlesweg am Ortsrand von Weil im Schönbuch. Die Sonne scheint, eine Frau geht mit ihrem Hund spazieren, aus der Ferne hört man ganz leise das Verkehrsrauschen auf der B 464. Dann ertönt ein klingelndes Warnsignal und die Ampeln über dem Andreaskreuz schalten auf Rot.