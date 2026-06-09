Schauspieler Anthony Guidera, bekannt aus "Der Pate III" und dem Sci-Fi-Thriller "Species", ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 65 Jahren.
Anthony Guidera (1960-2026) ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der zuerst als Bodyguard Anthony in Francis Ford Coppolas "Der Pate - Teil III" auf sich aufmerksam machte, starb am 6. Juni in einem Krankenhaus im Großraum Los Angeles. Er wurde 65 Jahre alt. Seine Ehefrau Valarie Anderson bestätigte dem Promiportal "TMZ", dass Guidera im Mai einen Herzstillstand erlitten hatte und anschließend drei Wochen lang an lebenserhaltenden Maschinen hing.