Schauspieler Anthony Guidera, bekannt aus "Der Pate III" und dem Sci-Fi-Thriller "Species", ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 65 Jahren.

Anthony Guidera (1960-2026) ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler, der zuerst als Bodyguard Anthony in Francis Ford Coppolas "Der Pate - Teil III" auf sich aufmerksam machte, starb am 6. Juni in einem Krankenhaus im Großraum Los Angeles. Er wurde 65 Jahre alt. Seine Ehefrau Valarie Anderson bestätigte dem Promiportal "TMZ", dass Guidera im Mai einen Herzstillstand erlitten hatte und anschließend drei Wochen lang an lebenserhaltenden Maschinen hing.

Auch mit in einem bewegenden Facebook-Post bestätigte seine Ehefrau den Tod von Anthony Guidera, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet: "Mit schwerem Herzen müssen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Anthony verkünden. Wir sind am Boden zerstört und versuchen, durch das Unmögliche zu atmen, nehmen jeden Moment wie er kommt. Bitte tragt dieses ewige Licht in euren Herzen und haltet unsere Familie in euren Gebeten."

Erster großer Auftritt in "Der Pate - Teil III"

Anthony Guideras erste größere Kinorolle führte ihn direkt vor die Kamera von Francis Ford Coppola. Im Jahr 1990 spielte er in Coppolas drittem "Der Pate"-Film einen Bodyguard - eine Nebenrolle zwar, aber in der Fortsetzung zweier absoluter Kultfilme. Es folgten Gastauftritte in den Serien "Baywatch", "Star Trek: Deep Space Nine" sowie "Valley of the Dolls".

Den Sprung in die erste Reihe schaffte Guidera 1995 mit Roger Donaldsons Science-Fiction-Thriller "Species". An der Seite von Natasha Henstridge verkörperte er eine der männlichen Hauptfiguren - und heimste dafür sogar einen MTV Movie Award für den besten Kuss auf der Leinwand ein.

Rollen in Blockbustern, Karriereende in den frühen 2000ern

Die späten 1990er-Jahre waren Guideras aktivste Zeit auf der Kinoleinwand: In Michael Bays Actionfilm "The Rock - Fels der Entscheidung", Kevin Costners "Postman" und Bays Katastrophenspektakel "Armageddon - Das jüngste Gericht" war er zu sehen - neben anderen Engagements. Sein letzter Auftritt in einer größeren Produktion war eine Nebenrolle in der Arztserie "Emergency Room - Die Notaufnahme".