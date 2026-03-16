Trauer ist noch immer ein Tabu – gerade für Kinder und Jugendliche. Verschiedene Schorndorfer Einrichtungen, die diese Thematik kennen, haben deshalb nun einen Erlebnistag organisiert.
Trauer gehört zum Leben. Ob es die Trauer um einen geliebten Menschen, um eine verlorene Freundschaft oder bei einem Scheidungskind der Schmerz um das nicht mehr intakte Familienleben ist – Trauer hat viele Gesichter. „Gerade im Jugendalter gibt es ganz verschiedene Situationen, die mit Verlust oder Veränderung verbunden sein können. Erfahrungen wie ein Schulwechsel oder ein Umzug können Trauer auslösen, auch wenn sie im Alltag oft weniger sichtbar sind. Unser Ziel ist es, Jugendlichen einen Raum zu geben, in dem solche Gefühle Platz haben dürfen“, sagt Simone Halle-Bosch.