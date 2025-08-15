Erlebnisbad Rulantica: Kind sexuell missbraucht – Europapark: „Wir sind alle sehr betroffen“

Nach dem Mann, der eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad, das zum Europapark gehört, verschleppt hat, wird gefahndet. Auch der Betreiber hat sich geäußert.
Es ist ein Albtraum vieler Eltern: An einem belebten Abend ist ein sechsjähriges Mädchen nach Polizeiangaben aus dem populären Erlebnisbad Rulantica des Europaparks in Rust verschwunden, in einen Wald gelockt und sexuell missbraucht worden. Erst zwei Stunden später fand ein Zeuge das hilflose Kind fünf Kilometer entfernt vom Schwimmbad. Es hatte sich in der Dunkelheit in Badekleidung und mit Schlappen alleine durch den Wald gekämpft und war erst im Nachbarort Kappel-Grafenhausen entdeckt worden.