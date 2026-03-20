Der Brand in dem Weinheimer Erlebnisbad Ende 2024 führte zu massiven Schäden. Aber die Wiedereröffnung verzögerte sich mehrfach. Nun gibt es einen neuen Zeitplan.
Rund eineinhalb Jahre nach dem Brand mit Millionenschaden soll im Sommer die Therme des Spaßbades „Miramar“ in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wieder öffnen. Laut Geschäftsführer Nicolas Steinhart soll dies bis zu den Sommerferien in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg geschehen - also spätestens Ende Juni. Zuletzt war von Ende 2025 als Eröffnungstermin die Rede gewesen.