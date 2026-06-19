Erinnerungsort in Schorndorf: Blumen zum Gedenken an den tragischen Tod des Kleinkinds – „Es tut weh“

Ein rosafarbener Blumenstrauß lehnt an dem Zaun, gelbe Gerbera, daneben zwei große rote Rosen, Plüschtiere, auch ein kleines rosafarbenes Schäfchen – und Kerzen. Die Stelle am Sportpark Rems in der Richard-Kapphan-Straße in Schorndorf, an der am Mittwochnachmittag ein 20 Monate altes Kind tragisch ums Leben gekommen ist, ist zum Gedenkort geworden. Der Tod eines etwa 20 Monate alten Mädchens erschüttert die Menschen.

In der Richard-Kapphan-Straße war am Mittwochnachmittag ein lebloses Kleinkind gefunden worden. Laut Polizei hat die Mutter das Auto am Sportpark geparkt und ihr Kind darin zurückgelassen. Am frühen Nachmittag kam die Mutter zurück und fand das Mädchen leblos vor. Zu den weiteren Umständen laufen die Ermittlungen.

Auch ein Brief wurde an dem Gedenkort abgelegt. Foto: Eva Schäfer

Die Trauer ist groß. Eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren kniet an dem Gedenkort nieder und zündet eine Kerze an. „Meine Tochter ist gestern sieben Monate alt geworden“, sagt sie. Sie ist aus Plüderhausen hergekommen und ist von dem Schicksal des Kindes und der Mutter sehr berührt. „Es tut weh“, sagt eine andere Frau aus Schorndorf. Sie war in der Stadt, um eine Kerze zu kaufen, und ist am Donnerstagnachmittag hergekommen, bevor sie zur Arbeit ging. Sie habe selbst zwei Töchter und eine Enkelin. Immer wieder parken Autos in der Straße und Menschen steigen aus, um an den Erinnerungsort zu gehen. Der Tod, des Kleinkinds, das im Auto gestorben ist, erregt bundesweit Aufmerksamkeit. An dem Gedenkort ist auch ein Kamerateam vor Ort.

Für die Parkplatzreihe am Gedenkort wurde ein Parkverbotschild aufgestellt. Auch ein Brief liegt bei den Kerzen. Darin steht: „In tiefer Betroffenheit von einer Mama, die jeden Tag hier vorbeiläuft.“ Darin schreibt sie: „Über allem liegt ein tiefer, dunkler Schatten. Ich laufe sonst jeden einzelnen Tag an diesem Sportplatz vorbei. Was wäre gewesen, wenn ich wie sonst dort langgelaufen wäre? Vielleicht hätte ich dich gesehen. Vielleicht hätte ich dich gehört? Hätte ich irgendetwas tun können?“ Und: „Es bricht mir das Herz für deine Familie. Ich teile diesen Schmerz im Stillen, zünde eine Kerze an und werde dich von ganzem Herzen in meine Gebete einschließen. Auch deinen Vater und deine Mutter werde ich ganz fest in meine Gebete einschließen, und ich wünsche ihnen unendlich viel Kraft, denke fest an sie, weine mit ihnen.“