Erinnerungen an den SWR-Moderator: Das war Matthias Holtmanns Lieblingsplatz in Leonberg

Der am Sonntag verstorbene SWR-Moderator Matthias Holtmann lebte mehrere Jahre am Engelberg und fühlte sich dort sehr wohl. Ein persönlicher Rückblick.
Der Reingeschmeckte kannte sich besser aus als so mancher Einheimische. „Auf dieser Bank“, so sagte Matthias Holtmann einmal dem Mann von der Zeitung, „kommen mir die besten Gedanken.“ Und mit Blick auf den holprigen Feldweg, der vom Gebersheimer Sportplatz zu dieser Sitzgelegenheit führte, ergänzte er: „Schade nur, dass man nicht mit dem Auto hinfahren kann.“