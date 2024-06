Erinnerung an Reisser-Brand vor zehn Jahren

1 Ein Bild der Verwüstung: Ein Großbrand vernichtete die Lagerhalle der Reisser AG auf der Böblinger Hulb. Zum Glück gab es keine Todesopfer zu beklagen. Foto: /Simone Ruchay-Chiodi

Im Juni 2014 kam es bei Reisser in Böblingen zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. So geht es der Firma zehn Jahre danach.











Am Nachmittag des 11. Juni 2014 steht eine kilometerweit sichtbare und rund 100 Meter hohe Rauchwolke über der Böblinger Hulb. Der durchdringende Lärm von Feuerwehrsirenen liegt in der Luft, Hubschrauber kreisen über dem Gebiet, immer wieder ertönen laute Schläge, als in der Halle gelagerte Gasflaschen explodieren.