Mehrere Wochen nach seinem Tod steht die Todesursache von Nicholas Brendon fest. Der aus "Buffy" bekannte Schauspieler starb an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Gesundheitliche Probleme hatte er schon vorher.
Die Ursache des Todes von Nicholas Brendon (1971-2026) steht fest. Der aus "Buffy" bekannte Schauspieler starb an den Folgen einer atherosklerotischen und hypertensiven, also durch Bluthochdruck ausgelösten Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dies berichtet die "Page Six", der der Autopsie-Bericht vorliegen soll. Zu der Krankheit sollen laut des Berichts ein vorheriger Herzinfarkt und eine akute Lungenentzündung beigetragen haben. Die rechte Koronararterie von Brendons Herz soll laut den Ergebnissen der Autopsie zu 90 Prozent verstopft gewesen sein. Nicholas Brendon wurde 54 Jahre alt.