Mehrere Wochen nach seinem Tod steht die Todesursache von Nicholas Brendon fest. Der aus "Buffy" bekannte Schauspieler starb an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Gesundheitliche Probleme hatte er schon vorher.

Die Ursache des Todes von Nicholas Brendon (1971-2026) steht fest. Der aus "Buffy" bekannte Schauspieler starb an den Folgen einer atherosklerotischen und hypertensiven, also durch Bluthochdruck ausgelösten Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dies berichtet die "Page Six", der der Autopsie-Bericht vorliegen soll. Zu der Krankheit sollen laut des Berichts ein vorheriger Herzinfarkt und eine akute Lungenentzündung beigetragen haben. Die rechte Koronararterie von Brendons Herz soll laut den Ergebnissen der Autopsie zu 90 Prozent verstopft gewesen sein. Nicholas Brendon wurde 54 Jahre alt.

"Zum Zeitpunkt seines Todes optimistisch, was die Zukunft betraf" Im März 2026 hatte die Familie von Nicholas Brendon bekannt gegeben, dass der Schauspieler im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben sei. "Es ist kein Geheimnis, dass Nicholas in der Vergangenheit mit Problemen zu kämpfen hatte, aber er nahm Medikamente und befand sich in Behandlung, um seine Diagnose zu bewältigen, und er war zum Zeitpunkt seines Todes optimistisch, was die Zukunft betraf", teilten seine Angehörigen mit.

Im Jahr 2022 hatte Nicholas Brendon einen Herzinfarkt erlitten, der auch im Autopsie-Bericht erwähnt wird. Danach hatte er die Diagnose eines angeborenen Herzfehlers erhalten. Der Schauspieler litt außerdem unter dem Cauda-equina-Syndrom, weshalb er sich mehreren Wirbelsäulenoperationen unterziehen musste.

Nicholas Brendon spielte ab 1997 in "Buffy" als Xander eine tragende Rolle. Er ist einer der besten Freunde der von Sarah Michelle Gellar gespielten titelgebenden Vampirjägerin, für die er insgeheim schwärmt. Nach dem Ende der Kultserie konnte er nicht an den Erfolg von "Buffy" anknüpfen. Er war in Gastrollen in Serien wie "Criminal Minds" oder "Private Practice" zu sehen.

Privat fiel Nicholas Brendon durch diverse Vorfälle auf. Er litt an Alkohol- und Drogenproblemen und kam immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2015 wurde er mehrfach wegen Gewaltausbrüchen festgenommen.