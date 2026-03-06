"Wish You Were Here", "Another Brick in the Wall, Part 2", "Money": David Gilmour schuf mit Pink Floyd einen Hit nach dem anderen. Richtig glücklich machte ihn der Erfolg nicht. Heute erfüllt ihn das Musizieren mit seiner Familie.

Es braucht keine weltberühmten Songs wie "Comfortably Numb" oder "Money", um David Gilmours Gitarrenspiel zu erkennen. Schon ein paar Noten eines unbekannten Tracks genügen. Seine unverwechselbare Handschrift perfektionierte er in den Jahren mit Pink Floyd und stieg so zum Gitarrengott auf. Dabei hatte er die Band ursprünglich nur zeitweise unterstützen sollen. Am 6. März feiert der Rockmusiker seinen 80. Geburtstag.

Er prägte den Sound der Rockband maßgeblich mit David Gilmour lernte Syd Barrett (1946-2006), den er später bei Pink Floyd ersetzen sollte, bereits zu Schulzeiten kennen. Zusammen musizierten sie auf der Straße, bevor Barrett bei der Band einstieg, die sich ab 1965 Pink Floyd nannte. Zwei Jahre später holten Roger Waters (82), Nick Mason (82) und Richard Wright (1943-2008) Gilmour als zweiten Gitarristen dazu. Barretts psychische Probleme, verschärft durch exzessiven Drogenkonsum, machten eine Zusammenarbeit zunehmend unmöglich. Nur wenige Monate später verließ er die Gruppe. Gilmour stieg zum Leadgitarristen auf und übernahm schrittweise mehr Gesangsparts.

Gilmour sang etwa auf "Wish You Were Here", "Breathe" und "Money". Doch vor allem sein Gitarrentalent prägte den Sound. Der cleane, melodische und ausdrucksstarke Klang trug maßgeblich zu Pink Floyds Erfolg bei. "The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here" und "The Wall" wurden zu musikalischen Meilensteinen. Auf all diesen Alben begleitete Gilmour sein ikonischer Stratocaster, die "Black Strat". 2019 wurde die Gitarre bei einer Auktion für den guten Zweck versteigert.

Ein typischer Leadgitarrist einer Rockband war David Gilmour dennoch nie. Statt sich entsprechend zu inszenieren, blieb er zurückhaltend und schien in sich gekehrt. Seine ruhige Präsenz zeigte sich auch in Interviews.

Gilmour wächst in Rolle als inoffizieller Bandleader hinein

Trotz Gilmours wachsenden Einflusses behielt Roger Waters die kreative Leitung innerhalb der Band. Diese verlor Richard Wright nach den Aufnahmen zu "The Wall" infolge interner Spannungen. Nach dem 1983 erschienenen Album "The Final Cut" folgte der große Bruch: David Gilmour und Roger Waters zerstritten sich. Waters stieg aus und bezeichnete die Band als "kreativ erschöpft". Es folgte ein erbitterter Rechtsstreit um den Bandnamen, den Gilmour und Mason für sich entschieden. Erst später gab Waters zu, dass er im Unrecht war.

Gilmour führte Pink Floyd gemeinsam mit Mason weiter, später kehrte auch Wright zurück. 1994 erschien "The Division Bell", das vorerst letzte Studioalbum der Band. Wieder konnte sie sich über einen kommerziellen Erfolg freuen. Rückblickend äußerte sich Gilmour jedoch nachdenklich über solche Hochphasen. "Wir hatten massiven Spaß! Wir hatten alles im Überfluss. Nur: glücklicher bin ich allerdings heute", sagte er im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Heute musiziert er mit seiner Familie

Zwar kam es nach "The Division Bell" vereinzelt zu Reunion-Auftritten, darunter auch mit Waters, doch eine weitere Wiedervereinigung mit ihm schloss Gilmour später kategorisch aus. Grund waren zahlreiche umstrittene politische Äußerungen des Ex-Bandmitgliedes. Dem "Guardian" sagte Gilmour auf die Frage nach einer erneuten Zusammenarbeit: "Auf keinen Fall. Ich halte mich eher fern von Menschen, die Völkermord befürwortende und autokratische Diktatoren wie Putin und Maduro aktiv unterstützen." Mit Richard Wright, der 2008 an Krebs starb, hätte er dagegen gern noch einmal die Bühne geteilt. Das Kapitel Pink Floyd endete schließlich 2014 mit dem Album "The Endless River".

Heute tritt Gilmour als Solokünstler auf. Seine Karriere startete er bereits Ende der 1970er Jahre. Seit dem Album "On an Island" arbeitet er dabei mit seiner zweiten Ehefrau Polly Samson (63) zusammen, die schon an "The Division Bell" mitgewirkt hatte. Das Album "Luck and Strange" von 2024 wurde schließlich zur Familiensache: Neben Samson waren auch die gemeinsamen Kinder Romany (23) und Gabriel Gilmour (geb. 1997) darauf zu hören.

So steht er zum Älterwerden

Während er weiterhin große Hallen füllt, schätzt er auch die kleinen Auftritte. 2024 tauchte er überraschend bei einem Gig seiner Tochter Romany in einem kleinen Pub auf. Zusammen performten sie den Hit "Wish You Were Here", den Gilmour 1977 erstmals live mit Pink Floyd aufgeführt hatte.

Seitdem sind nun fast 50 Jahre vergangen - und Gilmour wird 80 Jahre alt. Wie er über das Älterwerden denkt, hatte er bereits 1984 in dem Songtext zu "Near The End" festgehalten. "Wir denken, wir werden älter und weiser, aber wir werden nur alt", heißt es darin.