"Wish You Were Here", "Another Brick in the Wall, Part 2", "Money": David Gilmour schuf mit Pink Floyd einen Hit nach dem anderen. Richtig glücklich machte ihn der Erfolg nicht. Heute erfüllt ihn das Musizieren mit seiner Familie.
Es braucht keine weltberühmten Songs wie "Comfortably Numb" oder "Money", um David Gilmours Gitarrenspiel zu erkennen. Schon ein paar Noten eines unbekannten Tracks genügen. Seine unverwechselbare Handschrift perfektionierte er in den Jahren mit Pink Floyd und stieg so zum Gitarrengott auf. Dabei hatte er die Band ursprünglich nur zeitweise unterstützen sollen. Am 6. März feiert der Rockmusiker seinen 80. Geburtstag.