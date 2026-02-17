Er wurde 74 Jahre alt: Like a Virgin-Songwriter Billy Steinberg ist gestorben

Der legendäre Songwriter Billy Steinberg ist tot. Wie unter anderem "TMZ" unter Berufung auf seine Anwältin berichtete, starb der Musiker am Montag, dem 16. Februar, im Alter von 74 Jahren in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung. Steinberg erschuf viele Hits wie Madonnas "Like a Virgin" und Cyndi Laupers "True Colors".

Cyndi Lauper trauert: "Er war so ein netter Kerl" Gegenüber "People" erklärte Anwältin Laurie Soriano noch: "Billy war ein amerikanischer Schatz, eine so liebenswerte, reine Seele, die uns die poetischsten Texte schenkte, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bewegten". Steinberg war der kreative Kopf hinter einigen der größten Popsongs der 80er und 90er Jahre. Zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Tom Kelly schrieb und komponierte er das melodramatische Liebeslied "Like a Virgin", das sich zwischen 1984 und 1985 sechs Wochen lang in den Billboard Hot 100 an der Spitze hielt.

Die beiden schrieben außerdem gemeinsam Laupers "True Colors" sowie Whitney Houstons "So Emotional" und "Eternal Flame" von den Bangles. Alle Songs erreichten Platz eins der US-Charts.

In einem Instagram-Posting würdigte Cyndi Lauper den Verstorbenen. Zu einem gemeinsamen Foto aus alten Zeiten schrieb sie: "Es tut mir so leid zu hören, dass mein Freund Billy Steinberg verstorben ist. Er war ein so netter Kerl und sehr hilfsbereit." Die Sängerin betonte noch: "Meine Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Angehörigen und bei Tom."

Mit Grammy ausgezeichnet

Im Laufe seiner Karriere hat Billy Steinberg auch für viele weitere Größen gearbeitet. Er schrieb etwa Songs für Tina Turner, Céline Dion, JoJo, Demi Lovato, Rod Stewart, Bette Midler, Carrie Underwood und The Pretenders. 1997 gewann er einen Grammy für seine Arbeit an Dions Album "Falling Into You", das zum Album des Jahres gekürt wurde. 2011 wurde Steinberg in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Er hinterlässt seine Ehefrau Trina und seine Söhne Ezra und Max.