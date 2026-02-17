Er wurde 74 Jahre alt: Like a Virgin-Songwriter Billy Steinberg ist gestorben

Millionen Menschen kennen seine Lieder: Nun ist Billy Steinberg, Mastermind hinter Songs wie "Like a Virgin", "True Colors" und "Eternal Flame", verstorben. Sängerin Cyndi Lauper reagierte mit rührenden Worten.
Der legendäre Songwriter Billy Steinberg ist tot. Wie unter anderem "TMZ" unter Berufung auf seine Anwältin berichtete, starb der Musiker am Montag, dem 16. Februar, im Alter von 74 Jahren in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung. Steinberg erschuf viele Hits wie Madonnas "Like a Virgin" und Cyndi Laupers "True Colors".