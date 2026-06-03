Er widmet Regie-Debüt seiner Familie: John Travolta spricht über den Verlust von Frau und Sohn

John Travolta gewährt seltene Einblicke in seine Trauer: In einem Interview spricht er über den Verlust seiner Ehefrau Kelly Preston und seines Sohnes Jett - und darüber, wie er heute damit umgeht.
John Travolta (72) hat offen über den Verlust seiner Ehefrau Kelly Preston (1962-2020) und seines Sohnes Jett (1992-2009) gesprochen und dabei Einblicke in seine persönliche Verarbeitung der Trauer gegeben. Im Gespräch mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" schilderte der Schauspieler, wie prägend diese Schicksalsschläge für ihn waren. Mit Blick auf sein Regiedebüt "Propeller One-Way Night Coach", das auf dem Cannes Film Festival Premiere feierte, erklärte Travolta: "Ich habe den Film Kelly gewidmet, meinem Sohn Jett, meinen Brüdern und Schwestern, meiner Mutter und meinem Vater, denn sie sind das Vorbild, aus dem dieser Film entstanden ist."