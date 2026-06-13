Schauspielerin Jane Seymour ist verlobt. Ihr Lebensgefährte John Zambetti, ein Notarzt und Musiker, machte bereits am Valentinstag einen Heiratsantrag - der allerdings nicht ganz nach Plan verlief.

Jane Seymour (75) wird erneut heiraten. Die durch die US-Serie "Dr. Quinn, Medicine Woman" bekannt gewordene britisch-amerikanische Schauspielerin ist mit dem Musiker und Notarzt John Zambetti verlobt. Das bestätigte das Paar dem US-Magazin "People" in einem gemeinsamen Interview. Zusammen sind die beiden seit knapp drei Jahren - im August feiern sie ihren dritten Jahrestag.

Den Antrag machte Zambetti bereits Anfang des Jahres, und zwar am Valentinstag, einen Tag vor Seymours Geburtstag. Lange geplant war der Moment nicht. "Es war kurz vor ihrem Geburtstag. Ich dachte: 'Das ist verrückt. Ich mache es einfach'", schilderte er. Ursprünglich hatte er deutlich aufwendigere Ideen gewälzt.

Ein Ring mit zwei Steinen

Besonders wichtig war Zambetti der Verlobungsring. Aufgefallen sei ihm das Schmuckstück wegen seines ungewöhnlichen Designs: Statt eines einzelnen trägt der Ring zwei Steine. "Normalerweise hätte ein Verlobungsring einen Stein, aber mir gefiel, dass dieser zwei Steine hatte", erklärte er dem Magazin. Für ihn stehe das Design sinnbildlich für das Paar - die beiden gemeinsam sowie ihre jeweiligen früheren Leben, die sie zusammengeführt hätten.

Der Notarzt beschreibt sich selbst als altmodisch. Vom Begriff "Partner" hält er wenig: "Wir gründen ja keine Anwaltskanzlei", so Zambetti. Eine seiner ursprünglichen, von ihm selbst als "völlig absurd" bezeichneten Ideen sah vor, Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (82) einzuspannen. Dieser hätte bei einem Treffen heimlich den Ring überreichen sollen, während Zambetti vorgibt, keinen dabeizuhaben.

Antrag mit Slapstick-Elementen

Letztlich kam es deutlich chaotischer als geplant. Der Antrag fand im gemeinsamen Zuhause des Paares in Malibu statt. "Ich ging auf die Knie, das ganze Programm", erinnert sich Zambetti. Er habe den im Safe versteckten Ring geholt und die Schachtel geöffnet - "und der Ring sprang aus der Schachtel aufs Bett".

Beim Versuch, ihn wiederzufinden, kroch der Notarzt unter das Bett und kam dort nicht mehr heraus. Seymour musste aufstehen und ihn herausziehen. "Und wir hatten keine Kleidung an", ergänzte die Schauspielerin schmunzelnd. Auch das Aufstehen wurde zur Herausforderung: "Das Lustigste war, dass er danach nicht mehr hochkam. Sein Knie hatte sich verklemmt, weil er unter dem Bett gelegen hatte, und ich bin nicht stark genug, um ihn hochzuziehen, weil er fast doppelt so viel wiegt wie ich. Wir sahen uns an und fingen an, hysterisch zu lachen."

Zwei Familien, viele Kinder

Überrascht habe sie vor allem der Zeitpunkt, nicht die Entscheidung an sich. "Ich wusste, dass er einen Ring gefunden hatte", sagte Seymour. Dass Zambetti den Rest seines Lebens mit ihr verbringen wolle, sei ohnehin längst klar gewesen.

Beide bringen große Familien mit: Zambetti war zuvor 43 Jahre verheiratet und hat zwei Kinder, Seymour war viermal verheiratet und hat sechs Kinder. Die Angehörigen hätten die Beziehung herzlich aufgenommen. Über die Reaktion ihrer Familie berichtete Seymour lachend: "Sie sagten: 'Du darfst diesen Mann nicht daten. Wir mögen ihn zu sehr. Du könntest es vermasseln.'"

Hochzeitspläne noch offen

Wie und wann Hochzeit gefeiert wird, steht laut dem Paar noch nicht fest. "Für uns ist das Wichtigste, dass es um uns und um unsere Familien geht", sagte Seymour dem US-Magazin. "Wir haben viele enge Freunde, und niemand wird jünger. Ich denke also, irgendwann wird es eine Art Feier oder Zeremonie geben."

Für Seymour, die nach eigenen Worten Verrat sowie viele Höhen und Tiefen erlebt hat, ist die Beziehung etwas Unerwartetes. Über Zambetti sagte sie: "Er ist der freundlichste, intelligenteste, liebevollste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, dem ich je begegnet bin."