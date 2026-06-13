Schauspielerin Jane Seymour ist verlobt. Ihr Lebensgefährte John Zambetti, ein Notarzt und Musiker, machte bereits am Valentinstag einen Heiratsantrag - der allerdings nicht ganz nach Plan verlief.
Jane Seymour (75) wird erneut heiraten. Die durch die US-Serie "Dr. Quinn, Medicine Woman" bekannt gewordene britisch-amerikanische Schauspielerin ist mit dem Musiker und Notarzt John Zambetti verlobt. Das bestätigte das Paar dem US-Magazin "People" in einem gemeinsamen Interview. Zusammen sind die beiden seit knapp drei Jahren - im August feiern sie ihren dritten Jahrestag.