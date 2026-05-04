Vor fünf Jahren starb TV-Moderator Jan Hahn mit nur 47 Jahren an Krebs. Nun erinnert Vanessa Blumhagen an ihren verstorbenen Freund und Kollegen.

TV-Star Vanessa Blumhagen (48) erinnert an ihren Freund und Kollegen Jan Hahn (1973-2021). Der Moderator ist vor fünf Jahren gestorben. Auf Instagram schreibt Blumhagen: "... und wieder ein Jahr ohne Dich. Es ist so viel passiert in den letzten zwölf Monaten, und ich hätte Dir so viel davon so gerne erzählt. In diesem einen Café in Berlin, in dem wir immer am Fenster saßen. Dann haben wir an der Straße auf mein Taxi gewartet. Ich seh es alles noch genau vor mir. Ach, Jan. Du fehlst." Dazu teilt sie ein Bild, auf dem sie mit Jan Hahn zu sehen ist.

Zahlreiche Follower drücken in den Kommentaren zu dem Beitrag ebenfalls aus, wie sehr der Fernsehmann fehlt. "Er war ein wundervoller Mensch" oder "Gute Menschen fehlen ein Leben lang, geht mir auch so", heißt es da. Eine weitere Userin erklärt: "Man wird immer trauern um geliebte Menschen und vielleicht soll es auch so sein. Solange man sich von ihnen erzählt, sind sie immer an unserer Seite."

Jan Hahn starb an einer Krebserkrankung

Jan Hahn, langjähriger Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehen" und der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland", erlag am 4. Mai 2021 einer Krebserkrankung. Er war gerade einmal 47 Jahre alt. Die Nachricht von seinem Tod kam damals für die meisten völlig überraschend. Erst danach erfuhr die Öffentlichkeit von seinen ernsten gesundheitlichen Beschwerden.

Sein Sender RTL gab am 6. Mai bekannt, dass der Moderator "nach kurzer schwerer Krebserkrankung" verstorben ist. Stephan Schmitter, damals Geschäftsführer RTL NEWS, sagte: "Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan."

Der Moderator präsentierte seit 2017 "Guten Morgen Deutschland", zuvor prägte er von 2005 bis 2016 das "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Besonders tragisch ist der Tod des gebürtigen Leipzigers auch, da er Vater von drei Kindern war. Seine jüngste Tochter kam erst 2019 zur Welt.