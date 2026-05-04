Vor fünf Jahren starb TV-Moderator Jan Hahn mit nur 47 Jahren an Krebs. Nun erinnert Vanessa Blumhagen an ihren verstorbenen Freund und Kollegen.
TV-Star Vanessa Blumhagen (48) erinnert an ihren Freund und Kollegen Jan Hahn (1973-2021). Der Moderator ist vor fünf Jahren gestorben. Auf Instagram schreibt Blumhagen: "... und wieder ein Jahr ohne Dich. Es ist so viel passiert in den letzten zwölf Monaten, und ich hätte Dir so viel davon so gerne erzählt. In diesem einen Café in Berlin, in dem wir immer am Fenster saßen. Dann haben wir an der Straße auf mein Taxi gewartet. Ich seh es alles noch genau vor mir. Ach, Jan. Du fehlst." Dazu teilt sie ein Bild, auf dem sie mit Jan Hahn zu sehen ist.